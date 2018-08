GAC Motor va faire sa première apparition sur le Salon international de l'automobile de Moscou

Yu Jun, président de GAC Motor, a fait remarquer lors de la conférence internationale des distributeurs de 2018 que la Russie est un marché essentiel, car l'entreprise continue de suivre l'initiative chinoise « Une ceinture, une route » qui marque une nouvelle étape dans l'exploration des marchés plus matures en Europe. Certains modèles de véhicules de GAC Motor ont déjà reçu une qualification pour la vente en Russie. Nous sommes convaincus que la dynamique, la durabilité et la sécurité de ces automobiles peuvent séduire et conquérir les acheteurs locaux.

S'appuyant sur une base solide en termes de développement de produits, de fabrication et d'exploitation à l'échelle mondiale, GAC Motor a, en tant que marque chinoise indépendante, fait des progrès satisfaisants sur les marchés mondiaux avec ses véhicules les plus vendus et primés, ainsi qu'avec ses services cinq étoiles.

À l'occasion du MIAS, GAC Motor présentera sa gamme de véhicules d'élite, notamment le SUV GS4 dont les ventes triomphent, le SUV GS8 haut de gamme, le premier minivan GM8, la berline haut de gamme GA8, ainsi que le SUV GE3 entièrement électrique. La vedette de la première exposition de GAC Motor à Moscou sera le SUV GS8, le premier SUV 7 places de taille moyenne à grande d'une marque chinoise qui s'est vendu à plus de 10 000 unités en un mois sur le marché national.

GAC Motor observe une stratégie constante, axée sur l'innovation et la qualité depuis la création de la marque, il y a 10 ans. Forte d'un réseau mondial de recherche et développement (R & D), d'installations de fabrication de premier plan, d'une chaîne logistique internationale et d'un plan marketing, la marque a lancé une série de modèles qui ont connu un grand succès sur le plan national et à l'étranger.

Par ailleurs, GAC Motor a créé des réseaux mondiaux de vente et de services dans 15 pays et régions du globe, et a été reconnue comme la « meilleure marque automobile chinoise » sur de nombreux marchés étrangers. Le constructeur automobile a fait des apparitions très remarquées sur les plus grands salons internationaux de l'automobile tels que le Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord (NAIAS) et le Dubai Motor Show, et le MIAS va marquer une autre étape importante dans le développement de la marque.

« Grâce à son solide système de contrôle qualité et ses systèmes d'approvisionnement nationaux de pointe, GAC Motor est une marque extrêmement forte qui offre une garantie de qualité complète et bien établie. Nous voulons montrer le meilleur de l'industrie automobile chinoise sur le marché russe lors de nos débuts sur le MIAS », a souligné M. Yu.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 202e place parmi les entreprises du palmarès Fortune Global 500. L'entreprise conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, ainsi que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Depuis cinq années consécutives, GAC Motor se classe au plus haut niveau parmi toutes les marques chinoises dans la région Asie-Pacifique, selon une étude réalisée par J.D. Power sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM - IQS). Ce classement met en évidence la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement (R & D) novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor



Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor



Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor

Contact avec les médias :

Sukie Wong



+86-186-8058-2829



GACMotor@126.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/734829/GAC_Motor_GS8.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/734827/GAC_Motor_manufacturing_factory.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/734830/GAC_Motor_global_networks.jpg