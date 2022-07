GAC Tech Day 2022 traz uma nova onda de tecnologia

O GAC Group apresentou o sistema operacional Psi, seu sistema operacional de veículo inteiro, de domínio cruzado e padronizado, desenvolvido de forma independente e inédito do setor, com base na arquitetura elétrica e eletrônica X-SOUL. O sistema melhora efetivamente a compatibilidade do software dos sistemas computacionais do veículo, unificando sua interface e componentes principais.

Também foi apresentado um ecossistema ADiGO novo e aprimorado, agora ampliado, que inclui uma solução de cabine inteligente, além de tecnologias de assistência à direção.

O sistema de cabine inteligente ADiGO SPACE conta com um assistente de voz inteligente que responde em menos de 0,6 segundos e um sistema de som de primeira linha com conteúdo de infoentretenimento atualizado.

Além disso, o sistema de direção inteligente ADiGO PILOT atualizado agora vem com 39 sensores avançados e uma plataforma computacional de alto desempenho. Aplicável não apenas a tecnologias avançadas de assistência à direção e estacionamento inteligente, o ADiGO PILOT também é utilizado em serviços de robotáxi autônomo.

O GAC GROUP também lançou sua nova geração de bateria de ferro e lítio, desenvolvida com base na tecnologia microcristalina (SmLFP), que oferece baterias com densidade de energia de qualidade de célula 13,5% maior e densidade de energia de volume 20% maior do que as células de bateria de lítio-fosfato de ferro produzidas em massa disponíveis no mercado. Além da tecnologia SmLFP, o GAC Group apresentou sua arquitetura modular híbrida Mega Waves e apresentou pela primeira vez seu motor 1.5L movido a hidrogênio. O motor a hidrogênio apresenta um consumo de hidrogênio de 0,84 kg/100 km. Ambas as tecnologias servirão como soluções-chave nos esforços da empresa para alcançar a neutralidade de carbono.

Também foi apresentado o SPACE, conceito de projeto de minivan movida a hidrogênio. O design de ponta do carro, inspirado na arquitetura chinesa, adota a visão de uma vida melhor por meio de novas tecnologias e reflete a busca da GAC pela inovação.

A GAC MOTOR, sob a orientação da missão de inovar do GAC Group, continuará a ter o conceito de "tecnologia e inovação" no centro do valor de sua marca. As tecnologias inovadoras apresentadas no GAC TECH DAY 2022 serão fundamentais para a evolução da GAC MOTOR em um mercado global cada vez mais competitivo. A GAC está empenhada em utilizar seus sólidos recursos de desenvolvimento e progresso tecnológico em sua jornada para alcançar novos patamares, com o objetivo de construir um futuro de baixo carbono e favorável para dispositivos móveis.

