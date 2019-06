Gagnant de trois prix du choix du public PRETTY WOMAN: THE MUSICAL devient mondial

LE PARTENARIAT AVEC AMBASSADOR THEATRE GROUP PRODUCTIONS PRÉSENTE LE SPECTACLE DANS LE QUARTIER WEST END DE LONDRES EN 2020

ANNONCE DES STARS DE LA PRODUCTION DE HAMBOURG

LA TOURNÉE NATIONALE COMMENCE PAR LES PERFORMANCES D'OCTOBRE 2020 À PROVIDENCE, RHODE ISLAND

CÉLÈBRE LE 55E ANNIVERSAIRE DU CHEF D'ŒUVRE DE ROY ORBISON & BILL DEES EN INTÉGRANT « OH, PRETTY WOMAN » DANS LE SPECTACLE

NEW YORK, le 19 juin 2019 /PRNewswire/ -- PRETTY WOMAN: THE MUSICAL annonce :

La deuxième production internationale de PRETTY WOMAN: THE MUSICAL débutera en 2020 dans le quartier West End de Londres. Comprenant la musique originale et les paroles du lauréat du Grammy Awards, Bryan Adams et Jim Vallance, issu d'un livre de Garry Marshall et du scénariste de film J.F. Lawton, et présentant la mise en scène et la chorégraphie de Jerry Mitchell, double vainqueur du Tony Award, PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, à Londres, sera produit par Ambassador Theatre Group Productions avec Paula Wagner et son équipe.

Aujourd'hui à Hambourg, en Allemagne, la productrice Paula Wagner et les compositeurs Bryan Adams et Jim Vallance présentent au monde les stars de la première production internationale de PRETTY WOMAN: THE MUSICAL. Les stars de théâtre allemandes Patricia Meeden, interprète de Vivian, et Mark Seibert, interprète de Edward, commencent leurs représentations au Stage Theater an der Elbe de Hambourg le lundi 23 septembre 2019. Présenté par Stage Entertainment, PRETTY WOMAN: THE MUSICAL débutera le dimanche 29 septembre 2019.

La première tournée nationale de PRETTY WOMAN: THE MUSICAL commencera en octobre 2020 au Providence Performing Arts Center à Rhode Island.

La comédie musicale à succès PRETTY WOMAN rendra hommage à l'artiste légendaire Roy Orbison en présentant le chef-d'œuvre de renommée mondiale « Oh, Pretty Woman », écrit par Roy Orbison et Bill Dees, dans le spectacle célébrant le 55e anniversaire du célèbre morceau. Sorti en single le 1er août 1964, « Oh, Pretty Woman » s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires. Il est synonyme de feu Roy Orbison et est devenu emblématique comme la chanson titre du film de Garry Marshall. « Oh, Pretty Woman » sera présenté dans les productions de Broadway, de la tournée nationale, de Hambourg et de Londres.

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, qui en est à son douzième mois à Broadway, a battu le record de recettes à quatre reprises au Nederlander Theatre de Broadway et a été trois fois le gagnant du prix du choix du public (Broadway.com). Julia Roberts a assisté à la représentation de la comédie musicale qui bat tous les records le 2 août 2018.

Visiter : PrettyWomanTheMusical.com

