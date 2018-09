Gala anual de Acacia Network

NUEVA YORK, 29 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La larga historia de servicio a las comunidades de Acacia Network se celebra una vez al año en nuestra Gala Anual, que se realizará el 11 de octubre de 2018 de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. en el New York Midtown Hilton Hotel, situado en 1335 Avenue of the Americas, Nueva York, NY. Este evento anual está destinado a despertar conciencia y recaudar fondos para la importante labor que realiza Acacia en todo el estado de Nueva York y la nación en Connecticut, Maryland, Florida, Georgia, Washington y Puerto Rico. Casi 500 personas se reúnen para rendir homenaje a los principales socios y paladines de la organización, y exhibir sus contribuciones a nuestro trabajo y las comunidades a las que atendemos.

CONOZCA A NUESTROS HOMENAJEADOS:

PREMIO ORGULLO NUESTRO

El premio Orgullo Nuestro de este año es para la Sra. Helen Ceballos por su compromiso y dedicación a nuestra labor en Puerto Rico. La Sra. Ceballos es una líder comunitaria, activista, artista e intérprete multimedia que ha dado vida a nuestro trabajo en la isla centrándose en el servicio a los más afectados por el huracán María.

PREMIO AL SOCIO CORPORATIVO

El premio al Socio Corporativo del Año de Acacia es para el Sr. Don Manning, vicepresidente ejecutivo de área de Arthur J. Gallagher & Co., por más de 25 años de asociación con Acacia Network. Acacia agradece al Sr. Manning por ser un verdadero socio y promotor de nuestra misión, siempre listo para trabajar juntos e invertir en la comunidad a la que prestamos servicio.

PREMIO A LA TRAYECTORIA

Felicitaciones al Sr. Carlos Pagan, nuestro Premio a la Trayectoria. El Sr. Pagan es un pionero en el campo del consumo de sustancias y en la comunidad de recuperación latina del estado de Nueva York. Su trabajo ayudó a formular políticas y leyes en todo el estado y a preparar el camino para mucho de lo que hacemos hoy en Acacia.

INVITADOS ESPECIALES:

Conozca nuestro entretenimiento para la velada: Hermanos Sanz, un grupo musical creado por los hermanos Luis y Lisvette Sanz, jóvenes músicos, cantantes y compositores. Han actuado con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y han ofrecido muchos talleres en Francia, España, Córcega, Cuba y los Estados Unidos. Este año, Luis encabezó el espectáculo de los premios Grammy latinos y colaboró en la música para una nueva película. Ricardo Villarini, del Noticiero 47 Telemundo, será el maestro de ceremonias de la velada.

"Estamos a pocas semanas de la Gala Acacia 2018, en la que rendiremos homenaje a líderes y personas influyentes locales y nacionales cuyo trabajo tiene un impacto positivo en nuestras comunidades. Venga a celebrar con nosotros y reconocer el poder de los líderes como paladines e innovadores", dice Raul Russi, director ejecutivo de Acacia Network. Para más información o para hacer una donación, visite www.acacianetwork.org.

Acerca de Acacia Network, Inc.

Acacia Network, la principal organización latina de atención integrada sin fines de lucro de la nación, ofrece a la comunidad, desde los niños hasta los ancianos, una vía a la atención de la salud primaria y conductual, la vivienda y el empoderamiento. Somos líderes visionarios en la transformación con el triple objetivo de alta calidad, gran experiencia y a un costo más bajo. Acacia promueve un entorno colaborativo para ofrecer servicios vitales de salud, vivienda y construcción comunitaria desde 1969.

