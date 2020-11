GALA10.com lance un outil de recherche unique pour l'achat de cadeaux en ligne et crée un nouveau paradigme dans cette industrie

Pour le client : Les acheteurs peuvent choisir parmi diverses catégories de produits tels que des fleurs, des paniers-cadeaux, des chocolats, des parfums, des bijoux, de l'électronique et des jouets, entre autres. Ils peuvent également filtrer les magasins par services, y compris, mais sans s'y limiter, la livraison gratuite, le retour gratuit, l'ajout d'une carte de souhaits à leur cadeau, l'emballage cadeau de leur achat, le paiement par versements, et plus encore. Les utilisateurs peuvent examiner et évaluer les boutiques de cadeaux en ligne. Ils peuvent également partager leurs boutiques de cadeaux préférées avec leurs amis et leur famille.

Pour les commerçants : Gala10.com accueille les nouvelles boutiques en ligne, les petites boutiques locales et les grandes boutiques internationales, qui peuvent s'inscrire à diverses options publicitaires pour promouvoir leur logo, produits et services et apparaître parmi les meilleurs résultats de recherche. Les commerçants peuvent participer aux campagnes régulières de l'entreprise dans les journaux et magazines, et sur les panneaux publicitaires pour une fraction du coût standard. Le logo des magasins apparaîtra sur la page d'accueil et obtiendra une première place garantie dans les recherches de pays et de catégories avec un Golden Plan.

Le Gala10 Award : Chaque année, les meilleures boutiques en ligne qui répondent aux plus hauts standards de qualité, tels que l'apparition de leur nom parmi les meilleurs résultats sur Google, le fait de disposer d'une connexion fonctionnelle et sécurisée, la présence locale, le service de livraison, et un e-mail de contact client, seront récompensées par le Gala10 Award exclusif et indépendant. Gala10 lit les conditions générales, ainsi que les conditions de retour, et procède à un achat test dans chaque boutique. Gala10 envoie en outre les résultats des services identifiés à la boutique concernée afin de s'assurer de l'exactitude des informations.

