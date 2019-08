Galaxy Digital gibt Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2019 bekannt und veröffentlicht neue Informationen zum Unternehmen

NEW YORK, New York, 28. August 2019 /CNW/ - Die Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) („Galaxy Digital", „GDH Ltd." oder das „Unternehmen") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für den Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 („Q2 2019" oder „das zweite Quartal") für die Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP" oder die „Personengesellschaft") und für die GDH Ltd. Zudem wurden neue Unternehmensinformationen der Personengesellschaft bis zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung herausgegeben.

„Wenn ich das zweite Quartal Revue passieren lasse, bin ich mit dem, was wir zuletzt in sämtlichen Geschäftsbereichen erreicht haben, sehr zufrieden, und das meint auch die erheblichen Fortschritte bei entscheidenden Genehmigungen durch die Behörden und die disziplinierte Verwendung von Finanzmitteln bei einer ganzen Reihe von attraktiven Investitionsgelegenheiten", sagte Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital. „Wir konnten in jedem unserer operativen Geschäftsbereiche einen bemerkenswerten Anstieg bei den Aktivitäten verzeichnen, nicht zuletzt weil wir die von uns aufgebaute Plattform nutzen konnten, um von der Erholung am Markt für digitale Vermögenswerte zu profitieren. Mit Blick in die Zukunft werden wir uns weiter darauf konzentrieren, unsere Geschäfte beständig strategisch auszubauen und uns so in Stellung zu bringen, dass wir die Chancen in einem Umfeld, das sich institutionalisiert und weiterentwickelt, auch ergreifen können."

Neues über das Unternehmen

Wie zuvor angekündigt, wurde Christopher Ferraro Ende Juni zum Präsidenten des Unternehmens und der GDH LP ernannt. Christopher Ferraro war zuvor Chief Investment Officer von Galaxy Digital, wo er für die Aufsicht des Geschäftsbereichs Principal Investments, für Forschung und für Unternehmensfusionen und -übernahmen verantwortlich war. Bevor er zu dem Unternehmen kam, war er Geschäftsführer und Gesellschafter von HPS Investment Partners, wo er in der Direct Lending & Special Situations Group tätig war. Christopher Ferraro hat bereits die Verantwortung für und die Aufsicht über die Konzerngesellschaften. Julie Coin , Chief Operating Officer, hat Galaxy Digital verlassen und hat sich anderen Aufgaben zugewandt.





zum Präsidenten des Unternehmens und der GDH LP ernannt. war zuvor Chief Investment Officer von Galaxy Digital, wo er für die Aufsicht des Geschäftsbereichs Principal Investments, für Forschung und für Unternehmensfusionen und -übernahmen verantwortlich war. Bevor er zu dem Unternehmen kam, war er Geschäftsführer und Gesellschafter von HPS Investment Partners, wo er in der Direct Lending & Special Situations Group tätig war. hat bereits die Verantwortung für und die Aufsicht über die Konzerngesellschaften. , Chief Operating Officer, hat Galaxy Digital verlassen und hat sich anderen Aufgaben zugewandt. Das Unternehmen konnte vor Kurzem Fortschritte bei einer Reihe von behördlichen Lizenzen erzielen.





Im Juli 2019 bewilligte die FINRA die Geschäftserweiterung von Galaxy Digital Advisors LLC, des Broker-Händlers von GDH LP. Mit dieser Genehmigung darf Galaxy Digital Advisors als Versicherer von zugelassenen öffentlichen Angeboten von Beteiligungspapieren, Schuldverschreibungen oder sonstigen Unternehmenswertpapiere in den Vereinigten Staaten agieren. Das kommt zu den bereits bestehenden Kapazitäten hinzu, Privatplatzierungen von Wertpapieren als Platzierungsagent zu leiten und Beratungsdienste im Rahmen von Unternehmensfusionen und -übernahmen anzubieten.







Im Juli 2019 erhielt Galaxy Digital Capital Management LP („GDCM") von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC") den Status als eingetragener Berater für Kapitalanalgen.







Im August 2019 erhielt Galaxy Digital UK Limited von der Financial Conduct Authority die Zulassung als ein Appointed Representative (Bestellter Vertreter).

Highlights der Geschäftstätigkeit

Im Verlauf des zweiten Quartals 2019 konnte das „Principal Investments"-Team drei neue Investitionen und sieben Folgeinvestitionen mit einem Volumen beim investierten Kapital von 3,4 Millionen US-Dollar bzw. 9,0 Millionen US-Dollar durchführen.





Bei den Investitionen (einschließlich gekaufte Darlehen), die im Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 getätigt wurden, kam Kapital in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar zum Einsatz, was sich auf 6 neue Investitionen und 9 Folgeinvestitionen verteilte.







Die Investitionen (einschließlich gekaufte Darlehen) seit Aufnahme der Aktivitäten bis zum 30. Juni 2019 beliefen sich auf insgesamt 152,4 Millionen US-Dollar und stehen für 31 neue und 19 Folgeinvestitionen.





Seit Anfang 2019 kann GDCM von der Erholung auf den Märkten für digitale Vermögenswerte profitieren. Das Unternehmen verzeichnet hier Zuflüsse für den Galaxy Benchmark Crypto Index Fund („der GBCIF") und macht im Hinblick auf zukünftige Beteiligungen von großen institutionellen Anlegern erhebliche Fortschritte. Beim GBCIF handelt es sich um einen passiv verwalteten Indexfonds, der sich am Bloomberg Galaxy Crypto Index („der BGCI") orientiert, ein Index, der unter der gemeinsamen Marke Bloomberg firmiert und von Bloomberg auch verwaltet wird. Dieser Index orientiert sich am Verlauf des Hauptfelds im Markt für digitale Vermögenswerte, das über die meisten liquiden Mittel verfügt. Der BGCI erzielte in den Quartalen mit Ende zum 31. März 2019 bzw. zum 30. Juni 2019 ein Plus von 7,96 Prozent bzw. 110,15 Prozent. Aufs Jahr gerechnet verzeichnete er bis zum 20. August 2019 einen Anstieg um 61,35 Prozent.





2019 kann GDCM von der Erholung auf den Märkten für digitale Vermögenswerte profitieren. Das Unternehmen verzeichnet hier Zuflüsse für den Galaxy Benchmark Crypto Index Fund („der GBCIF") und macht im Hinblick auf zukünftige Beteiligungen von großen institutionellen Anlegern erhebliche Fortschritte. Beim GBCIF handelt es sich um einen passiv verwalteten Indexfonds, der sich am Bloomberg Galaxy Crypto Index („der BGCI") orientiert, ein Index, der unter der gemeinsamen firmiert und von Bloomberg auch verwaltet wird. Dieser Index orientiert sich am Verlauf des Hauptfelds im Markt für digitale Vermögenswerte, das über die meisten liquiden Mittel verfügt. Der BGCI erzielte in den Quartalen mit Ende zum 31. März 2019 bzw. zum 30. Juni 2019 ein Plus von 7,96 Prozent bzw. 110,15 Prozent. Aufs Jahr gerechnet verzeichnete er bis zum 20. einen Anstieg um 61,35 Prozent. Darüber hinaus hat der Galaxy EOS VC Fund LP („EOS VC Fund") während des zweiten Quartals 2019 in die Unternehmen Out There Labs, Inc., Azarus, Inc., FinCo Services, Inc., Matcherino, Inc., Locks and Keys, Inc investiert sowie eine Folgeinvestition in die AlphaPoint Corporation getätigt.





Wie zuvor offengelegt kam GDCM beim verwalteten Vermögen (Assets Under Management, „AUM") auf einen Betrag von 393,9 Millionen US-Dollar (Stand: 30. Juni 2019), was auch Beteiligungskapital in einem geschlossenem Fonds (closed-end) einschließt. Das AUM setzt sich zusammen aus: (i) GBCIF – 18,2 Millionen US-Dollar; (ii) EOS VC Fund (Beteiligungskapital) – 325,0 Millionen US-Dollar, und (iii) Galaxy CM I Fund LP (der „Cash Management Fund") – 50,7 Millionen US-Dollar. Die Veränderungen beim AUM ergeben sich im Allgemeinen aus dem Kursverlauf, neuen Einträgen, Auflösungen und Kapitalbeteiligungen, die aus Mitteln stammen, die von einer Beteiligung auf eine andere umgeschichtet werden.





Im August 2019 hat GDCM seine Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Strategie der externen Verwaltung von Barmitteln beendet. Da sich die Branche für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zunehmend etabliert, sind auch immer mehr herkömmliche Angebote für die Barmittelverwaltung und beim Banking umstandslos verfügbar. Aus diesem Grund hat sich GDCM dafür entschieden, dass es seine Bemühungen beim Vermarkten und bei der Durchführung dieser Strategie zugunsten eines Ausbaus von Fonds-Strategien mit höheren Margen aufgeben könnte. Eine Folge davon wird die Liquidation des Cash Management Fund sein, wobei die Anleger mit Wirksamkeit zum 31. August 2019 vollständig ausgezahlt werden. Das AUM wird dadurch voraussichtlich um die im Fonds angelegten Mittel in Höhe von 50,7 Millionen US-Dollar schrumpfen. Die Gebührenstruktur beim Cash Management Fund schlägt für GDCM auf annualisierter Basis mit 50 Basispunkten zu Buche. Berechnet wird dies auf Basis des Saldo der durchschnittlichen Außenstände (Average Balance Outstanding).





hat GDCM seine Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Strategie der externen Verwaltung von Barmitteln beendet. Da sich die Branche für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zunehmend etabliert, sind auch immer mehr herkömmliche Angebote für die Barmittelverwaltung und beim Banking umstandslos verfügbar. Aus diesem Grund hat sich GDCM dafür entschieden, dass es seine Bemühungen beim Vermarkten und bei der Durchführung dieser Strategie zugunsten eines Ausbaus von Fonds-Strategien mit höheren Margen aufgeben könnte. Eine Folge davon wird die Liquidation des Cash Management Fund sein, wobei die Anleger mit Wirksamkeit zum 31. vollständig ausgezahlt werden. Das AUM wird dadurch voraussichtlich um die im Fonds angelegten Mittel in Höhe von 50,7 Millionen US-Dollar schrumpfen. Die Gebührenstruktur beim Cash Management Fund schlägt für GDCM auf annualisierter Basis mit 50 Basispunkten zu Buche. Berechnet wird dies auf Basis des Saldo der durchschnittlichen Außenstände (Average Balance Outstanding). Galaxy Digital Trading („GDT"), das Handelsgeschäft der Personengesellschaft, konnte im ersten Halbjahr 2019 den Schwung aus 2018 mitnehmen und seine führende Stellung im institutionellen Handel mit Kryptowährungen weiter festigen. Das Wachstum von GDT kann im Großen und Ganzen auf neue Produktangebote auf der Plattform dieser Geschäftseinheit für Komplett-Services und auf zusätzliche Mittel zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs und für Eingliederungen zurückgeführt werden. Zu diesen Verbesserungen gehören auch maßgeschneiderte Liquiditätsangebote, ein einmaliges Marktwissen und eigene Forschung, was neue, institutionell aufgestellte Geschäftspartner angezogen und gleichzeitig für mehr Umsatz gesorgt hat.





Produkte und Liquiditätsangebote: GDT hat sein Produktspektrum auch auf Aus- und Verleihgeschäfte und Derivat-Produkte ausgedehnt. Die größere Anschlussfähigkeit zwischen Produkten und den geschäftlichen Beziehungen hat zu positiveren Meinungsbeiträgen im Hinblick auf die Handelsstrategie und freundlicheren Marktkommentaren geführt.





GDT hat sein Produktspektrum auch auf Aus- und Verleihgeschäfte und Derivat-Produkte ausgedehnt. Die größere Anschlussfähigkeit zwischen Produkten und den geschäftlichen Beziehungen hat zu positiveren Meinungsbeiträgen im Hinblick auf die Handelsstrategie und freundlicheren Marktkommentaren geführt.

Eingliederungen und Geschäftsbetrieb: GDT hat seinem Geschäftsbereich „Compliance and Operations" mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet, um den Eingliederungsprozess zu beschleunigen und den wachsenden Rückstand bei der Gewinnung neuer Geschäftspartner abzumildern. GDT konnte im zweiten Quartal 2019 bei der Zahl der aktiv am Handel beteiligten, eingegliederten Geschäftspartner gegenüber dem Vorquartal einen Anstieg von 60 Prozent verzeichnen. Zu dieser Gruppe gehört eine sehr vielfältige, aber auch strategisch aufgestellte Gruppe, die aus den größten Krypto-Fonds, Fonds für Risikokapital, Unternehmen im Bereich Mining von digitalen Vermögenswerten, Blockchain-Unternehmen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen besteht.





GDT hat seinem Geschäftsbereich „Compliance and Operations" mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet, um den Eingliederungsprozess zu beschleunigen und den wachsenden Rückstand bei der Gewinnung neuer Geschäftspartner abzumildern. GDT konnte im zweiten Quartal 2019 bei der Zahl der aktiv am Handel beteiligten, eingegliederten Geschäftspartner gegenüber dem Vorquartal einen Anstieg von 60 Prozent verzeichnen. Zu dieser Gruppe gehört eine sehr vielfältige, aber auch strategisch aufgestellte Gruppe, die aus den größten Krypto-Fonds, Fonds für Risikokapital, Unternehmen im Bereich Mining von digitalen Vermögenswerten, Blockchain-Unternehmen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen besteht.

Markteinblicke: Im Zusammenhang mit Galaxy Digital Research konnte GDT die Zahl und Häufigkeit der Marktkommentare und Beiträge zur Handelsstrategie erhöhen und so dem Wunsch von Geschäftspartnern nach einer Perspektive zur Verbesserung ihrer Investitionen und ihrer Verfahren beim Risikomanagement nachkommen.





Im Zusammenhang mit Galaxy Digital Research konnte GDT die Zahl und Häufigkeit der Marktkommentare und Beiträge zur Handelsstrategie erhöhen und so dem Wunsch von Geschäftspartnern nach einer Perspektive zur Verbesserung ihrer Investitionen und ihrer Verfahren beim Risikomanagement nachkommen. Der Geschäftsbereich Beratungsdienste konnte im Verlauf des Quartals erhebliche Fortschritte im Hinblick auf das strategische Ziel verzeichnen, zum Marktführer im Bereich Finanz- und Strategieberatung für Unternehmen aus den Branchen Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte aufzusteigen. Der Geschäftsbereich Beratungsdienste ist bei einer ganzen Reihe von potenziellen Finanzierungsgeschäften unterschiedlich weit vorangeschritten und sein Rückstand beim Investment-Banking vergrößerte sich gegenüber dem Stand zum Ende des ersten Quartals 2019.

Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q2 2019)

Zum 30. Juni 2019 lag der Wert der digitalen Vermögenswerte, einschließlich der als Sicherheit hinterlegten digitalen Vermögenswerte, bei 190,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg gegenüber den 120,6 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2018. Der Anstieg lässt sich in erster Linie auf einen höheren Fair Value bei den digitalen Vermögenswerten im Verlauf des Berichtszeitraums zurückführen.





Die Investitionen gingen um 27,4 Millionen US-Dollar auf 151,9 Millionen US-Dollar mit Stand zum 30. Juni 2019 zurück. Der Rückgang war im Wesentlichen eine Folge des Teilverkaufs von Block.one-Aktien, teilweise aufgefangen durch nicht realisierte Gewinne aus bestimmten sonstigen Investitionen in dem Berichtszeitraum und 14,5 Millionen US-Dollar an frischem Kapital, das vom „Principal Investments"-Team eingesetzt wurde.





Die Summe des Eigenkapitals stieg während des Sechsmonatszeitraums um 141,8 Millionen US-Dollar auf 447,5 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2019. Hier schlugen vor allem die gesamten Nettoerträge in Höhe von 126,6 Millionen US-Dollar zu Buche. Hinzu kamen noch einmal 17,1 Millionen US-Dollar aus kapitalbasierten Vergütungen, die wegen der besonderen Behandlung der kapitalbasierten Vergütungen bei der Buchhaltung keinen Nettoeffekt auf das Eigenkapital hatten.





Der Nettobuchwert 1 je Anteil der Personengesellschaft lag, mit Stand zum 30. Juni 2019, bei rund 2,07 CAD (1,57 US-Dollar). Dies stellt einen Anstieg um rund 40 Prozent gegenüber den 1,48 CAD (1,09 US-Dollar) zum 31. Dezember 2018 dar.





je Anteil der Personengesellschaft lag, mit Stand zum 30. Juni 2019, bei rund (1,57 US-Dollar). Dies stellt einen Anstieg um rund 40 Prozent gegenüber den (1,09 US-Dollar) zum 31. Dezember 2018 dar. Der Gesamtbetrag der Nettoerträge belief sich für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 auf 113,8 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu lagen die gesamten Nettoerträge im Dreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 bei 35,0 Millionen US-Dollar. Die Erträge im laufenden Quartal gehen im Großen und Ganzen auf die realisierten und nicht realisierten Gewinne im Hinblick auf digitale Vermögenswerte zurück und werden von den im Quartal aufgelaufenen Betriebskosten leicht gemindert. Das Ergebnis bei den gesamten Nettoerträgen im Dreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 geht in erster Linie auf nicht realisierte Gewinne aus Kapitalbeteiligungen zurück. Für den Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 beliefen sich die gesamten Nettoerträge auf 126,6 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu waren im Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 Nettoverluste von insgesamt 99,0 Millionen US-Dollar aufgelaufenen. Die im laufenden Jahr bis heute erzielten Erträge lassen sich weitgehend auf die realisierten und nicht realisierten Gewinne im Hinblick auf digitale Vermögenswerte zurückführen, wobei diese von den im laufenden Jahr bis heute aufgelaufenen Betriebskosten leicht gemindert werden. Der Gesamtbetrag des Nettoverlusts im Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 ergibt sich in erster Linie aus den nicht realisierten und realisierten Verlusten im Hinblick auf digitale Vermögenswerte.

___________________________ 1 Der Nettobuchwert schließt Minderheitsbeteiligungen mit ein.

Finanzergebnisse von GDH LP für Q2 2019



30. Juni

31. Dezember

2019

2018 Aktiva





Umlaufvermögen





Barmittel $ 84.436.373

$ 66.488.012 Digitale Vermögenswerte 184.588.518

69.765.339 Investitionen 151.931.264

179.365.696 Forderungen aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten 5.228.250

8.579.058 Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte 9.785.643

— Forderungen 1.141.387

1.238.694 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Vermögenswerte 2.601.722

2.002.880 Darlehensforderungen 4.756.657

2.369.024

444.469.814

329.808.703







Darlehensforderungen 15.963.623

15.892.320 Wert des Nutzungsrechts am Leasingobjekt 4.557.054

— Sachanlagen 3.962.111

4.223.252

24.482.788

20.115.572 Summe Aktiva $ 468.952.602

$ 349.924.275







Passiva





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Ohne Deckung verkaufte digitale Vermögenswerte $ 528.529

$ 18.666.957 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen 8.902.814

14.558.914 Verbindlichkeiten aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten 6.115.274

9.832.737 Verbindlichkeiten aus Kreditsicherung 784.634

— Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen 695.631

— Schulden gegenüber nahestehenden Parteien —

1.177.498 Maklergebühren 370.918

—

17.397.800

44.236.106







Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen 4.022.532

— Summe Passiva 21.420.332

44.236.106







Eigenkapital





Gesellschafterkapital 435.948.334

301.520.591 Minderheitsbeteiligung 11.583.936

4.167.578 Summe Eigenkapital 447.532.270

305.688.169







Summe Passiva und Eigenkapital $ 468.952.602

$ 349.924.275





Dreimonatszeitraum

mit Ende zum

30. Juni

2019

Dreimonatszeitraum

mit Ende zum

30. Juni

2018

Sechsmonatszeitraum

mit Ende zum

30. Juni

2019

Sechsmonatszeitraum

mit Ende zum

30. Juni

2018 Gewinn (Verlust)















Beratungs- und Verwaltungsgebühren

$ 1.329.700

$ 1.303.302

$ 2.850.211

$ 1.333.213 Realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte

98.099.376

(1.139.007)

115.570.500

(14.665.850) Realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen

38.100.635

—

38.100.635

— Zinsertrag

920.159

296.149

1.625.922

297.074 Sonstige Erträge

5.090.313

—

5.699.309

19.822



143.540.183

460.444

163.846.577

(13.015.741)

















Betriebskosten















Kapitalbasierte Vergütungen

6.822.269

—

17.143.772

— Vergütungen und vergütungsbezogene Aufwendungen

7.725.305

7.808.602

14.679.470

14.116.184 Honorare

1.011.301

1.455.082

3.616.627

3.229.982 Gemein- und Verwaltungskosten

1.887.780

1.490.397

4.409.070

2.963.020 Zinsen

938.928

2.325.574

1.627.254

2.984.328 Versicherungen

330.254

536.790

757.104

1.271.790 Verwaltungsratshonorare

50.000

—

100.000

—



(18.765.837)

(13.616.445)

(42.333.297)

(24.565.304)

















Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte

11.613.204

1.816.396

10.948.674

(83.724.017) Nicht realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen

(22.724.996)

44.755.752

(5.822.225)

20.717.616 Nicht realisierter Gewinn aus Währungsgeschäften

189.526

1.566.885

280.598

1.566.885 Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften

(89.226)

—

(199.738)

—



(11.011.492)

48.139.033

5.207.309

(61.439.516)

















Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum

$ 113.762.854

$ 34.983.032

$ 126.720.589

$ (99.020.561)

















Gewinn (Verlust), zuzurechnen auf:















Anteilsinhaber der Personengesellschaft

107.964.998

34.983.032

120.535.626

(99.020.561) Minderheitsbeteiligung

5.797.856

—

6.184.963

—



$ 113.762.854

$ 34.983.032

$ 126.720.589

$ (99.020.561) Sonstige Gesamtgewinne (-verluste)















Anpassung aufgrund von Fremdwährungsumrechnung

4.666

—

(88.268)

—

















Gesamtgewinn (-verlust) im Berichtszeitraum

$ 113.767.520

$ 34.983.032

$ 126.632.321

$ (99.020.561)

















Gesamtgewinn (-verlust), zuzurechnen auf:















Anteilsinhaber der Personengesellschaft

$ 107.969.664

$ 34.983.032

$ 120.447.358

$ (99.020.561) Minderheitsbeteiligung

5.797.856

—

6.184.963

—



$ 113.767.520

$ 34.983.032

$ 126.632.321

$ (99.020.561)

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 verteilen sich wie folgt:







Principal

Vermögens-

Beratungs-

Verwaltungsaufwand





Handel

Investing

verwaltung

dienste

und Sonstige

Gesamtbeträge Gewinn





















Beratungs- und Verwaltungsgebühren $ —

$ —

$ 1.329.700

$ —

$ —

$ 1.329.700 Realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 98.711.252

(611.876)

—

—

—

98.099.376 Realisierter Nettogewinn aus Kapitalanlagen —

38.100.635

—

—

—

38.100.635 Zinsertrag 244.242

659.445

—

16.256

216

920.159 Sonstige Erträge 5.094.063

30.000

(33.750)

—

—

5.090.313

104.049.557

38.178.204

1.295.950

16.256

216

143.540.183



















Betriebskosten 5.298.802

1.556.254

3.928.206

2.381.366

5.601.209

18.765.837



















Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 1.822.201

9.791.003

—

—

—

11.613.204 Nicht realisierter Nettoverlust aus Kapitalanlagen —

(22.724.996)

—

—

—

(22.724.996) Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Währungsgeschäften 197.208

—

—

(7.639)

(43)

189.526 Realisierter Verlust aus Währungsgeschäften (89.226)

—

—

—

—

(89.226)

1.930.183

(12.933.993)

—

(7.639)

(43)

(11.011.492)























Nettoertrag (-verlust) $ 100.680.938

$ 23.687.957

$ (2.632.256)

$ (2.372.749)

$ (5.601.036)

$ 113.762.854

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum Samstag, 30. Juni 2018 verteilen sich wie folgt:







Principal

Vermögens-

Beratungs-

Verwaltungsaufwand





Handel

Investing

verwaltung

dienste

und Sonstige

Gesamtbeträge Gewinn





















Beratungs- und Verwaltungsgebühren $ —

$ —

$ 523.068

$ 780.234

$ —

$ 1.303.302 Realisierter Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte (1.115.252)

(23.755)

—

—

—

(1.139.007) Zinsertrag 296.149

—

—

—

—

296.149 Sonstige Erträge —

—

—

—

—

—

(819.103)

(23.755)

523.068

780.234

—

460.444























Betriebskosten 4.355.257

1.942.403

1.697.620

554.760

5.066.405

13.616.445























Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 5.402.936

(3.586.540)

—

—

—

1.816.396 Nicht realisierter Nettoewinn aus Kapitalanlagen —

44.755.752

—

—

—

44.755.752 Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Währungsgeschäften (2.845)

—

—

—

1.569.730

1.566.885

5.400.091

41.169.212

—

—

1.569.730

48.139.033























Nettoertrag (-verlust) $ 225.731

$ 39.203.054

$ (1.174.552)

$ 225.474

$ (3.496.675)

$ 34.983.032

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum 30. Juni 2019 verteilen sich wie folgt:







Principal

Vermögens-

Beratungs-

Verwaltungsaufwand





Handel

Investing

verwaltung

dienste

und Sonstige

Gesamtbeträge Summe Aktiva $ 259.146.406

$ 191.306.429

$ 1.948.093

$ 771.185

$ 15.780.489

$ 468.952.602























Summe Passiva $ 8.106.353

$ 298.264

$ 936.869

$ 11.221

$ 12.067.625

$ 21.420.332

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP zum 31. Dezember 2018 verteilen sich wie folgt:







Principal

Vermögens-

Beratungs-

Verwaltungsaufwand





Handel

Investing

verwaltung

dienste

und Sonstige

Gesamtbeträge Summe Aktiva $ 121.987.903

$ 209.065.821

$ 2.427.877

$ 1.081.640

$ 15.361.034

$ 349.924.275























Summe Passiva $ 28.720.908

$ 162.086

$ 105.946

$ 157.811

$ 15.089.355

$ 44.236.106

Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 30. Juni 2019 wie folgt:







Principal

Vermögens-

Beratungs-

Verwaltungsaufwand





Handel

Investing

verwaltung

dienste

und Sonstige

Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte:





















Kryptowährung $ 166.649.734

$ 17.938.784

$ —

$ —

$ —

$ 184.588.518 Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte 5.824.060

—

—

—

—

5.824.060 Investitionen:





















Vor dem ICO —

3.144.204

—

—

—

3.144.204 Wandelanleihen —

3.415.000

—

—





3.415.000 Vorzugsaktien —

72.737.431

—

—

—

72.737.431 Stammaktien —

32.207.163

—

—

—

32.207.163 LP/LLC-Beteiligungen —

37.859.235

—

—

—

37.859.235 Optionsscheine/Fondsanteile —

2.568.231

—

—

—

2.568.231

$ 172.473.794

$ 169.870.048

$ —

$ —

$ —

$ 342.343.842

Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt:







Principal

Vermögens-

Beratungs-

Verwaltungsaufwand





Handel

Investing

verwaltung

dienste

und Sonstige

Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte:





















Kryptowährung $ 62.662.014

$ 7.103.325

$ —

$ —

$ —

$ 69.765.339 Investitionen:





















Vor dem ICO —

3.444.204

—

—

—

3.444.204 Wandelanleihen —

1.250.000

—

—

—

1.250.000 Vorzugsaktien —

59.586.719

—

—

—

59.586.719 Stammaktien —

80.483.775

—

—

—

80.483.775 LP/LLC-Beteiligungen —

33.248.472

—

—

—

33.248.472 Optionsscheine/Fondsanteile —

1.352.526

—

—

—

1.352.526

$ 62.662.014

$ 186.469.021

$ —

$ —

$ —

$ 249.131.035

Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit (i) dem Konzernlagebericht und dem zusammengefassten Zwischenabschlussbericht von GDH LP für den am 30. Juni 2019 zu Ende gegangenen Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum sowie (ii) dem Konzernlagebericht und dem Zwischenabschlussbericht von GDH Ltd. für den am 30. Juni 2019 zu Ende gegangenen Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum (zusammen die „Konzernabschlüsse" und „Konzernlageberichte") gelesen werden, die bei SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden.

Informationen zu GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)

Der einzige wesentliche Vermögenswert der Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. Die GDH LP ist eine breit aufgestellte Handelsbank mit einem vielfältigen Serviceangebot und hat sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert. Das multidisziplinäre Team der GDH LP verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Aktuell ist die GDH LP in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investing und Beratungsdienste. Michael Novogratz ist CEO der GDH Ltd. und Komplementär der GDH LP. Die GDH LP hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten der GDH LP finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss und weitere Informationen

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (in dem Sinne, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Aus der Antragsgenehmigung durch die FINRA für den Fortbestand einer Mitgliedschaft ergibt sich nicht, und es wird auch nicht impliziert, dass die FINRA irgendein Wertpapier oder ein durch ein Mitgliedsunternehmen angebotenes Produkt zulässt oder billigt.

Die Gewährung des Status als eingetragener Investment-Berater durch die SEC impliziert weder eine Zulassung oder Ablehnung eines Investment-Beraters noch dessen Befähigung oder Ausbildungsniveau.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist ein Warenzeichen von GDCM. Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, dem GBCIF und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen als Galaxy genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy hat die Aufgabe, als Verwalter und Berechnungsstelle des BGCI, der sich im Besitz von Bloomberg befindet, zu fungieren. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den BGCI oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den BGCI, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem BGCI (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, Galaxy und seine oder ihre Lizenznehmer und seine und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind) übernehmen, die im Zusammenhang mit dem BGCI, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, darunter, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen zur Zukunft der Branche und den voraussichtlichen Ergebnissen, Geschäften oder geschäftlichen Möglichkeiten des Unternehmens oder der Personengesellschaft, können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen, die sich anhand der Verwendung von Begriffen wie „könnte", „wird", „sollte", „erwarten", „planen", „voraussehen", „projektieren", „schätzen", „beabsichtigen", „weiterhin" oder „der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Branche oder die Geschäftsbereiche des Unternehmens sich nicht wie vorausgesehen entwickeln, dass die Schätzungen zu Umsätzen oder Ausgaben sich als unzutreffend erweisen könnten, dass es Änderungen bei den erwarteten Abschlüsse im Beratergeschäft gibt oder diese überhaupt nicht zustande kommen, und sie unterliegen jenen anderen Risiken, die im Abschnitt „Risiken und Unsicherheiten" und im Lagebericht der Personengesellschaft und des Unternehmens für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2018 dargelegt sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, ein eventueller Rückgang am Markt für digitale Vermögenswerte oder die allgemeine Wirtschaftslage, Ausfälle oder Verzögerungen bei der Übernahme von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen, Verzögerungen oder Misslingen bei der Entwicklung einer Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder der Erteilung von Mandaten, sowie, im Hinblick auf Abschlüsse im Beratergeschäft, ein Rückgang auf den Aktienmärkten, eine negative Entwicklung bei der Transaktion im Zusammenhang mit einem ausgebenden Institut oder einer Partei oder die Unfähigkeit, eine benötigte behördliche Genehmigung zu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von der Annahme ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens und der Personengesellschaft eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen bieten keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich demnach nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum aktuell und Galaxy Digital verpflichtet sich nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Umstände, die nach dem Veröffentlichungsdatum eintreten, oder im Falle des Eintretens unerwarteter Ereignisse zu aktualisieren.

Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

Galaxy Digital: Donna Milia, CFO, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212-390-9216; Prosek: Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212-279-3115

SOURCE Galaxy Digital Holdings Ltd.