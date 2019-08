Galaxy Digital stellt Aktionären Aufzeichnung und Abschrift der Telefonkonferenz mit aktuellen Informationen zum zweiten Quartal zur Verfügung

NEW YORK, 29. August 2019 /CNW/ - Die Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) („Galaxy Digital" oder das „Unternehmen") hat heute seinen Second Quarter 2019 Shareholder Update Call (Telefonkonferenz für Anteilseigner mit aktuellen Informationen zum zweiten Quartal 2019) durchgeführt und hat diesen als Audio-Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens bereitgestellt.

Eine Audio-Aufzeichnung des heutigen Second Quarter 2019 Shareholder Update Call steht auf der „Investor Relations"-Website von Galaxy Digital zur Verfügung: www.galaxydigital.io/investor-relations/. Eine Abschrift dieser Telefonkonferenz wird spätestens am 29. August 2019 auf „Investor Relations"-Website verfügbar sein.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist eine breit aufgestellte Handelsbank mit einem vielfältigen Serviceangebot und hat sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Aktuell ist Galaxy Digital in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investing und Beratungsdienste. CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (in der Weise, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

