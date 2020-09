Galderma Aesthetics apresenta novas técnicas durante MAP 4.0, completamente digital pela primeira vez

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Pelo quarto ano consecutivo, a Galderma apresenta uma nova edição do projeto MAP (Managing Aesthetic Patients), o MAP 4.0. A diferença, em 2020, é que ele será transmitido online para os participantes e possibilitará interações ao vivo com os palestrantes. O evento tem como objetivo enriquecer e fomentar o debate do mercado de procedimentos estéticos, além de apresentar os desenvolvimentos científicos no segmento.

O MAP 4.0 é um evento exclusivo para médicos, e aproximadamente cinco mil participantes de todo o Brasil e da América Latina estarão conectados nesta edição, que acontecerá entre 2 a 4 de outubro. O tema escolhido para este ano é "The beauty journey" e falará sobre a jornada da beleza do paciente. Nesse contexto, abordará desde o macro, com as pesquisas médicas no setor, ao olhar mais específico, considerando a individualização dos procedimentos estéticos relacionados ao autocuidado de cada paciente.

"O evento vem em uma crescente e, desde que foi criado, já abordamos temas que vão desde o básico ao mais específico em técnicas de mercado", afirma Ligia Santos, Head Aesthetics Galderma Brasil. "Nosso principal objetivo para esta quarta edição é mostrar que os detalhes fazem toda a diferença. Vamos dar foco à jornada da beleza do paciente numa abordagem que foge do óbvio".

Ainda, serão apresentadas duas novas signatures techniques desenvolvidas pela empresa. Uma delas é a Kissability, que reflete a importância de, no momento do procedimento com ácido hialurônico na boca, levar em consideração a parte funcional, principalmente a relacionada ao beijo. Mais do que a questão estética, é devolver ao paciente certas características perdidas com envelhecimento.

A outra técnica apresentada será a Relax & Refresh, que consiste na aplicação de toxina botulínica A e Skinboosters™ no mesmo paciente, porém em sessões diferentes. Com a toxina, tratam-se as rugas dinâmicas (que se formam ao mover partes do rosto e são mais profundas) ao bloquear a musculatura no local de aplicação. Depois, o profissional responsável utiliza Skinboosters™ para tratar as linhas finas remanescentes ao redor dos olhos e da boca. Se ainda ficarem linhas finas nas regiões onde foi aplicada a toxina após 15 dias, entra em ação o Restylane® Skinbooster™ Vital Light.

"O MAP faz história desde a sua primeira edição. É um evento ícone para o setor e nos orgulhamos muito por isso. Mesmo com o cenário atual e seus desafios, nos dedicamos para continuar entregando um megaevento, rico em conteúdo e com uma superprodução para encantar e atender a expectativa dos participantes mesmo à distância", afirma Ligia.

A iniciativa reforça o pioneirismo e o compromisso da Galderma com a educação médica continuada, focados no desenvolvimento de procedimentos estéticos e de técnicas cada vez mais seguros, eficazes e avançados. No MAP 4.0, serão abordadas pautas ligadas à anatomia e avaliação facial, individualização para cada paciente (idade, gênero e etnia), processo de envelhecimento e o trabalho no ramo de tratamentos com injetáveis, como bioestimulador de ácido poli-L-lático, preenchedores de ácido hialurônico, Skinboosters™ e toxina botulínica A.

