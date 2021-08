Galderma Aesthetics fala sobre o respeito a cada história de pele em campanha com Flávia Alessandra

Desenvolvida pela agência Tugarê CDM, a ativação tem forte presença online por meio do vídeo "Traços precisos que empoderam a individualidade" e traz o mote de que os traços de cada pessoa revelam sua essência e devem ser valorizados e respeitados. Com o filme, a marca reforça sua missão de oferecer soluções científicas que ajudem as pessoas a melhorar sua qualidade de pele, mantendo sua individualidade.

Com forte presença no Brasil, a Galderma Aesthetics é referência quando o assunto é promover qualidade de pele por meio de soluções estéticas que são reconhecidas pelo alto nível de segurança e eficácia comprovadas. É o caso de Sculptra®, o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-láctico com indicação para face e diversas áreas do corpo, presente há 17 anos no Brasil; e de Restylane®, primeiro ácido hialurônico injetável lançado no mercado, há 25 anos.

Segundo Ligia Santos, BU Head da linha de estética da Galderma Brasil, "a campanha tem como objetivo impactar uma grande quantidade de pessoas por meio da influência de uma grande celebridade como a Flávia Alessandra, estabelecer uma conexão com os consumidores e reforçar nossa missão de ajudar as pessoas a atingirem seus desejos pessoais de estética e beleza, preservando seus traços, respeitando suas histórias e cuidando da melhor forma da saúde da pele, independentemente da idade".

O vídeo de lançamento da campanha pode ser conferido em: https://youtu.be/BbWlIYgEZOI

Filme:

Título: Manifesto Galderma Aesthetics

Agência: Tugarê CDM São Paulo

Anunciante: Galderma Aesthetics

Produto: Institucional

Diretor de Criação: Ovídio Ferreira

Redatora: Nívia Bellido

Diretor de Arte: Rodrigo Marcondes

Atendimento: Maria Carolina Ávila e Leandro Ferraz

Ávila e Produtora de RTVC: Adriana Branco

Assistente de Produção: Christiano Waldez

Produtora: Produka Filmes

Atendimento (produtora): Marcelo Chim

Produtor Executivo (produtora): Anderson Lima

Diretor de Produção (produtora): Emerson Jussiani

Produtoras: Rita Luciana de Oliveira , Maria Fernanda Miguel , Zilda Moschkovich (objetos)

, , (objetos) Direção: Marcelo Raimondi & Beto Gomes

& Direção de Fotografia: Beto Gomes

Montagem: Marcelo Raimondi , Beto Gomes , Marcelo de Souza , Rafa Padua

, , , Colorista: Sergio Lemes

Operador de áudio: Marcio de Oliveira

Mixagem: Produka Filmes

Stylist: Bruno Pimentel

Beauty: Ale de Souza

Elenco: Flávia Alessandra

Cliente: Ligia Santos , Bruna Pessuto, Tatiana Viana e Ligia Cristaldi

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galdermaaesthetics.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602895/Flavia_Alessandra.jpg

FONTE Galderma

