Galderma apresenta campanha 'Beleza tem História' e destaca as múltiplas formas de ser mulher

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, empresa especializada nos cuidados com a pele, traz influenciadoras para contar as histórias por trás de suas rotinas diárias e o que as empodera como belas

SÃO PAULO, 4 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Toda mulher tem uma história por trás de sua aparência e a Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, se propôs a ouvir algumas dessas vozes femininas. Inspirada no Dia Internacional da Mulher, a empresa celebra a data lançando a conversa "Beleza tem História" por meio de websérie estrelada pelas influenciadoras digitais Marisa Santina- mãe de Niina Secrets- Sabrina Dibynis, Gio Serrano e Joanna Canabrava.

A websérie propõe um diálogo entre as personalidades e seus seguidores para que juntos reflitam sobre a história por trás de suas respectivas rotinas, como forma de empoderar as individualidades femininas e enaltecer a beleza de cada uma delas. O primeiro episódio será lançado no dia 05 de março, no IGTV da Galderma, no Instagram. Após o lançamento, será publicado um vídeo toda sexta-feira até o fim do mês. Já o podcast trará discussões relacionadas a negócios e carreira numa série de três episódios, sendo lançados nos dias 08, 10 e 12 de março, no perfil Beleza tem História, no Spotify.

"Percebemos que a preocupação com a saúde da pele é algo recorrente na rotina feminina, apesar das diferentes formas de lidar com ela. Pensamos na websérie como forma de celebrar essas diferenças e de empoderar o diálogo sobre elas", comenta Ligia Carla Santos, BU Head da linha de estética da Galderma Brasil.

A Galderma disponibiliza produtos diversos que, manuseados por profissionais da saúde habilitados, ajudam a realçar aquilo que cada indivíduo deseja. Além do amplo portfólio, a empresa, que é líder em procedimentos estéticos no Brasil*, sempre busca proporcionar inovação trazendo produtos eficazes e seguros de acordo com o que buscam seus consumidores.

"A Galderma é uma empresa comprometida em melhorar a qualidade de vida das pessoas, com foco em oferecer soluções científicas para a saúde da pele. As mulheres representam a maior parte dos consumidores da Galderma Brasil e, entre nosso quadro de funcionários, 52% são mulheres. Conhecemos bem a preocupação delas em manter a saúde da pele e nos preocupamos em oferecer um portfólio diversificado para que essa rotina de cuidados seja algo descomplicado e passível de customização, de modo a respeitar e empoderar as individualidades de cada uma de nós", aponta Ligia.

Com criação da agência Icons4U e em parceria com a Airfluencers, os 4 episódios da série serão veiculados durante o mês de março no perfil da Galderma no Instagram (@galderma.aesthetics.br).

*Dados fornecidos pela IQVIA

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

Site: https://www.galdermaaesthetics.com.br/

