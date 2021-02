Gale y Bodleian Libraries anuncian Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships

- Gale y Bodleian Libraries de la Universidad de Oxford anuncian el programa Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships

FARMINGTON HILLS, Mich., 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Bodleian Libraries y Gale, una compañía Cengage, se complacen anunciar el lanzamiento del programa Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships. Fundadas por Gale, las becas apoyarán tres becas de investigación de un periodo de tres meses en temas relacionados con las humanidades digitales en la Universidad de Oxford, utilizando el Centre for Digital Scholarship of the Bodleian Libraries. El objetivo del programa es fomentar el estudio de las humanidades digitales emergentes en la región de Asia Pacífico y avanzar la contribución de perspectivas no occidentales y regionales en el campo de la investigación de las humanidades digitales.