GALLEGOS United reúne a la banda de Schoolhouse Rock! para promocionar la campaña "got milk?"

HUNTINGTON BEACH, California, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- GALLEGOS United, la galardonada agencia creativa que está impulsando el crecimiento a través del marketing culturalmente sintonizado y creativo, anunció hoy el lanzamiento de "Know the Facts" (Conozca los hechos), una nueva iniciativa para la California Milk Processor Board (Junta de Procesadores de Leche de California, o CMPB por sus siglas en inglés), creadores de la icónica campaña "got milk?" (toma leche).