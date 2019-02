GAMA präsentiert Absatz- und Umsatzzahlen von Luftfahrzeugen für das Jahresende 2018

WASHINGTON, 20. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) gab heute anlässlich ihrer Pressekonferenz „State of the Industry" die Ergebnisse für das Jahresende des Geschäftsjahres 2018 bekannt.

GAMA-Vorsitzender und Präsident von Gulfstream Aerospace Corp., Mark Burns, gab bekannt, dass im Jahr 2018 der Flugzeugabsatz weltweit um 4,7 Prozent auf 2.443 Einheiten gestiegen ist. Die Umsatzzahlen für Flugzeuge stiegen um 1,5 Prozent, von 20,2 Milliarden US-Dollar auf 20,6 Milliarden US-Dollar. Der weltweite Absatz von Drehflüglern stieg um 5,4 Prozent von 926 auf 976 ausgelieferte Einheiten. Die Umsätze für Drehflügler gingen um 0,7 Prozent zurück, also nur leicht.

Bemerkenswert ist die Anzahl der gelieferten Kolbenflugzeuge, die um 5,0 Prozent auf 1.139 Einheiten gestiegen ist. Es wurden 601 Turboprop-Flugzeuge ausgeliefert. Die Anzahl an ausgelieferten Firmenjets stieg von 677 auf 703 Einheiten. Im Vergleich zu den 264 im Jahr 2017 ausgelieferten Hubschraubern mit Kolbenmotor waren es im letzten Jahr 281. Die vorläufige Absatzzahl für Turbinen-Hubschrauber beträgt 695 Einheiten, was einen Anstieg um 5,0 Prozent bedeutet.

„Dies ist das erste Jahr seit 2013, in dem wir in allen Segmenten höhere Absatzzahlen zu sehen bekommen", sagte GAMA-Präsident und CEO Pete Bunce. „Neue Zertifizierungen in den letzten zwei Jahren, vor allem in den leichteren Jet-Segmenten, sowie die Nachfrage in Nordamerika treiben die Zahlen im Firmenjet-Bereich voran. Dies ist außerdem das zweite Jahr in Folge, in dem der Absatz von Kolben- und Turbinen-Hubschraubern gestiegen ist, was durch die Markteinführung neuer Modelle zu erklären ist."

„Während die Auswirkungen der teilweisen Stilllegung der Behörden („Government Shutdown") in den USA immer noch zu spüren sind, bleiben wir angesichts der jüngsten Typenbescheinigungen und anderer Zertifizierungen in der Produktreihe, die für das Segment der größeren Flugzeuge Gutes verheißen, optimistisch", fügt Bunce hinzu. „Positiv ist auch die Nachfrage nach bestimmten Flugzeugtypen aus Regionen wie Nordamerika, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika.

Den vollständigen Absatzbericht für das Jahresende finden Sie hier.

Segment 2017 2018 Änderung Kolben-Flugzeuge 1.085 1.139 +5,0% Turboprop-Flugzeuge(*) 563 601 +5,2% Firmenjets 677 703 +3,8% Flugzeuge insgesamt 2.325 2.443 +4,7% Flugzeuge, Gesamtumsatz USD 20,2 Mrd. USD 20,6 Mrd. +1,5% Hubschrauber mit Kolbenmotor 264 281 +6,4% Turbinen-Hubschrauber(**) 662 695 +5,0% Drehflügler insgesamt 926 976 +5,4% Drehflügler, Gesamtumsatz USD 3,7 Mrd. USD 3,6 Mrd. - 0,7% *Viking Air gab erstmals im Jahr 2018 Absatzzahlen bekannt. **Die auf das vierte Quartal bezogenen Daten von Leonardo Helicopters waren zum Datum der Veröffentlichung nicht verfügbar. Leonardo Helicopters wird die Ergebnisse für das Jahresende im März veröffentlichen. Die Daten des vierten Quartals von 2017 für Leonardo wurden von GAMA in der Vergleichstabelle nicht berücksichtigt.

Bitte besuchen Sie die GAMA-Website, um die aktuellsten Daten zu erhalten, und erhalten Sie Einblick in den GAMA-Jahresbericht von 2018 .

