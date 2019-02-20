GAMA представила данные о продажах воздушных судов за 2018 год

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 20 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ассоциация владельцев авиационных заводов общего назначения (General Aviation Manufacturers Association (GAMA)) в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции под тематическим названием «Состояние отрасли» обнародовала результаты своей деятельности по итогам 2018 года.

Глава GAMA и президент компании Gulfstream Aerospace Corp. Марк Бернс (Mark Burns) сообщил, что в прошлом году поставки воздушных судов на мировом рынке увеличились на 4,7 процентов - до 2 443 единиц. Выручка от продаж возросла на 1,5 процента - с 20,2 млрд долл. США до 20,6 млрд долл. США. Объемы международных поставок вертолетов увеличились на 5,4 процента - с 926 до 976 единиц. Поступления от продаж винтокрылых ЛА несколько снизились - на 0,7 процентов.

Примечательно, что поставки поршневых самолетов возросли на 5,0 процентов, достигнув отметки в 1 139 единиц. Продажи турбовинтовых самолетов увеличились до 601 единицы. Улучшились показатели продаж бизнес-джетов - с 677 до 703 единиц. Поставки поршневых вертолетов в прошлом году достигли 281 единицы. Для сравнения, в 2017-м этот показатель составил 264. Предварительные данные о поставках вертолетов с турбированными двигателями показывают пятипроцентный рост - до 695 единиц.

«Начиная с 2013-го, это первый год, в котором мы наблюдаем рост продаж во всех сегментах, - отметил президент и генеральный директор GAMA Пит Банс (Pete Bunce). - За последние два года мы активизировались процессы сертификации новых воздушных судов, особенно в сегменте облегченных реактивных самолетов. Наблюдается рост спроса на Северной Америке, что и подстегивает увеличение объемов поставок бизнес-джетов. Второй год подряд растут продажи поршневых и турбинных ЛА, стимулируемые выпуском новых моделей на рынок».

«Несмотря на ощутимое влияние частичного шатдауна американского правительства, мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее, учитывая недавние сертификации новых типов и других продуктов, сулящие успех дальнейшему развитию сегмента крупных воздушных судов, - продолжил г-н Банс. - Воодушевляет и спрос на конкретные типы ЛА, который мы наблюдаем в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке».

Ознакомьтесь с полным годовым отчетом об объемах поставок.

Сегмент 2017 2018 Изменения Поршневые самолеты 1,085 1,139 +5,0% Турбовинтовые самолеты (*) 563 601 +5,2% Бизнес-джеты 677 703 +3,8% Общее количество самолетов 2,325 2,443 +4,7% Общие поступления от продаж $20,2 млрд $20,6 млрд +1,5% Поршневые вертолеты 264 281 +6,4% Турбинные вертолеты (**) 662 695 +5,0% Общее количество вертолетов 926 976 +5,4% Общие поступления от продаж $3,7 млрд $3,6 млрд -0,7% *Компания Viking Air начала предоставлять данные о поставках в 2018 году.





**Данные о продажах Leonardo Helicopters за четвертый квартал прошлого года на момент публикации

были недоступны. Итоговые результаты Leonardo Helicopters за год будут обнародованы в марте.

Руководство GAMA исключило результаты Leonardo за четвертый квартал 2017 года из сравнительной таблицы.







Наиболее актуальную информацию, а также годовой отчет 2018 GAMA можно найти на веб-сайте Ассоциации .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сара Макканн (Sarah McCann)

+1-315-796-1560

smccann@gama.aero

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SOURCE General Aviation Manufacturers Association (GAMA)