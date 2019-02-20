GAMA представила данные о продажах воздушных судов за 2018 год
Feb 20, 2019, 13:30 ET
ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 20 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ассоциация владельцев авиационных заводов общего назначения (General Aviation Manufacturers Association (GAMA)) в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции под тематическим названием «Состояние отрасли» обнародовала результаты своей деятельности по итогам 2018 года.
Глава GAMA и президент компании Gulfstream Aerospace Corp. Марк Бернс (Mark Burns) сообщил, что в прошлом году поставки воздушных судов на мировом рынке увеличились на 4,7 процентов - до 2 443 единиц. Выручка от продаж возросла на 1,5 процента - с 20,2 млрд долл. США до 20,6 млрд долл. США. Объемы международных поставок вертолетов увеличились на 5,4 процента - с 926 до 976 единиц. Поступления от продаж винтокрылых ЛА несколько снизились - на 0,7 процентов.
Примечательно, что поставки поршневых самолетов возросли на 5,0 процентов, достигнув отметки в 1 139 единиц. Продажи турбовинтовых самолетов увеличились до 601 единицы. Улучшились показатели продаж бизнес-джетов - с 677 до 703 единиц. Поставки поршневых вертолетов в прошлом году достигли 281 единицы. Для сравнения, в 2017-м этот показатель составил 264. Предварительные данные о поставках вертолетов с турбированными двигателями показывают пятипроцентный рост - до 695 единиц.
«Начиная с 2013-го, это первый год, в котором мы наблюдаем рост продаж во всех сегментах, - отметил президент и генеральный директор GAMA Пит Банс (Pete Bunce). - За последние два года мы активизировались процессы сертификации новых воздушных судов, особенно в сегменте облегченных реактивных самолетов. Наблюдается рост спроса на Северной Америке, что и подстегивает увеличение объемов поставок бизнес-джетов. Второй год подряд растут продажи поршневых и турбинных ЛА, стимулируемые выпуском новых моделей на рынок».
«Несмотря на ощутимое влияние частичного шатдауна американского правительства, мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее, учитывая недавние сертификации новых типов и других продуктов, сулящие успех дальнейшему развитию сегмента крупных воздушных судов, - продолжил г-н Банс. - Воодушевляет и спрос на конкретные типы ЛА, который мы наблюдаем в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке».
Ознакомьтесь с полным годовым отчетом об объемах поставок.
|
Сегмент
|
2017
|
2018
|
Изменения
|
Поршневые самолеты
|
1,085
|
1,139
|
+5,0%
|
Турбовинтовые самолеты (*)
|
563
|
601
|
+5,2%
|
Бизнес-джеты
|
677
|
703
|
+3,8%
|
Общее количество самолетов
|
2,325
|
2,443
|
+4,7%
|
Общие поступления от продаж
|
$20,2 млрд
|
$20,6 млрд
|
+1,5%
|
Поршневые вертолеты
|
264
|
281
|
+6,4%
|
Турбинные вертолеты (**)
|
662
|
695
|
+5,0%
|
Общее количество вертолетов
|
926
|
976
|
+5,4%
|
Общие поступления от продаж
|
$3,7 млрд
|
$3,6 млрд
|
-0,7%
|
*Компания Viking Air начала предоставлять данные о поставках в 2018 году.
|
**Данные о продажах Leonardo Helicopters за четвертый квартал прошлого года на момент публикации
Наиболее актуальную информацию, а также годовой отчет 2018 GAMA можно найти на веб-сайте Ассоциации.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Сара Макканн (Sarah McCann)
+1-315-796-1560
smccann@gama.aero
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/823325/GAMA_Logo.jpg
Related Links
SOURCE General Aviation Manufacturers Association (GAMA)
Share this article