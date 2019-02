GAMA présente les chiffres de fin d'année 2018 relatifs aux expéditions et facturations d'aéronefs

WASHINGTON, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- La General Aviation Manufacturers Association (GAMA) a publié aujourd'hui les résultats de fin d'année 2018 lors de sa conférence de presse « State of the Industry » (État du secteur).

Mark Burns, président de la GAMA et président de Gulfstream Aerospace Corp. a annoncé qu'à l'échelle mondiale, les expéditions d'avions ont augmenté de 4,7 pour cent pour atteindre 2 443 unités en 2018. Les facturations d'avions ont augmenté de 1,5 pour cent, passant de 20,2 milliards de dollars à 20,6 milliards de dollars. Les expéditions mondiales de giravions ont augmenté de 5,4 pour cent, passant de 926 à 976 unités. Les facturations des giravions ont légèrement diminué, de 0,7 pour cent.

Il est à noter parmi ces chiffres que les livraisons d'avions à pistons ont augmenté de 5,0 pour cent, pour s'établir à 1 139 unités. Les expéditions d'avions à turbopropulseurs sont passées à 601 unités. Les livraisons de jets d'affaires ont augmenté, passant de 677 à 703 unités. Il y a eu 281 livraisons de giravions à pistons contre 264 en 2017. Les données préliminaires sur la livraison des giravions à turbine indiquent une augmentation de 5,0 pour cent, à 695 expéditions.

« C'est la première année depuis 2013 que tous les segments sont en hausse en matière de livraisons », a déclaré Pete Bunce, président-directeur général de la GAMA. « Les nouvelles homologations obtenues au cours des deux dernières années, en particulier dans les segments des jets légers, ainsi que la demande en Amérique du Nord portent la croissance des expéditions de jets d'affaires. C'est également la deuxième année consécutive que les expéditions de giravions à pistons et à turbine sont en hausse, grâce à l'introduction de nouveaux modèles sur le marché. »

« Bien que les effets du shutdown partiel du gouvernement américain se fassent encore sentir et soient toujours en cours d'évaluation, nous restons optimistes compte tenu des récentes homologations de type et d'autres homologations dans la liste d'attente des produits, ce qui est de bon augure pour le maintien de la solidité du segment des gros avions », a poursuivi Bunce. « La demande de types d'avions spécifiques est également encourageante en Amérique du Nord, ainsi que dans les régions de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique. »

Consultez ici le rapport complet de fin d'année concernant les expéditions.

Segment 2017 2018 Variation Avions à pistons 1 085 1 139 +5,0 % Turbopropulseurs(*) 563 601 +5,2 % Jets d'affaires 677 703 +3,8 % Nombre total d'unités d'avions 2 325 2 443 +4,7 % Total des facturations d'avions 20,2 milliards de dollars 20,6 milliards de dollars +1,5 % Giravion à piston 264 281 +6,4 % Giravion à turbine(**) 662 695 +5,0 % Nombre total d'unités de giravions 926 976 +5,4 % Total des facturations de giravions 3,7 milliards de dollars 3,6 milliards de dollars -0,7 % *Viking Air a commencé à fournir des données de livraison en 2018.





**Les données du quatrième trimestre de Leonardo Helicopters ne sont pas disponibles au moment de la publication.

Leonardo Helicopters publiera ses résultats de fin d'année en mars. GAMA a exclu les données du quatrième trimestre 2017 pour Leonardo dans le tableau comparatif.







Veuillez visiter le site Web de GAMA pour obtenir les données les plus à jour et pour accéder au Rapport annuel GAMA 2018 .

CONTACT :

Sarah McCann

+1-315-796-1560

smccann@gama.aero

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/823325/GAMA_Logo.jpg

Related Links

https://gama.aero



SOURCE General Aviation Manufacturers Association (GAMA)