GAMA publikuje liczbę sprzedanych samolotów i faktur na koniec roku 2018

WASZYNGTON, 20 lutego 2019 r. /PRNewswire/ -- Stowarzyszenie General Aviation Manufacturers Association (GAMA) opublikowało dziś wyniki na koniec roku 2018 w trakcie konferencji prasowej na temat stanu branży.

Przewodniczący stowarzyszenia GAMA i prezes Gulfstream Aerospace Corp. Mark Burns ogłosił, że na całym świecie liczba sprzedanych samolotów wzrosła o 4,7% do 2443 jednostek w roku 2018. Faktury za samoloty wzrosły o 1,5% z 20,2 miliarda do 20,6 miliarda dolarów. Zamówienia na wiropłaty na całym świecie wzrosły o 5,4% od 926 do 976 jednostek. Faktury na wiropłaty wzrosły nieznacznie, o 0,7 procenta.

Co ważne, sprzedaż samolotów z napędem tłokowym wzrosła o 5% do 1139 egzemplarzy. Liczba sprzedawanych samolotów z silnikami turbośmigłowymi wzrosła do 601 jednostek. Poprawiły się także wyniki sprzedaży odrzutowców biznesowych z 677 do 703 egzemplarzy. W roku 2018 sprzedano 281 wiropłatów z napędem tłokowym w porównaniu do 264 w roku 2017. Wczesne dane sprzedaży wiropłatów turbinowych wskazują na wzrost o 5% do 695 egzemplarzy.

– Po raz pierwszy od 2013 r. zaobserwowaliśmy wzrost we wszystkich segmentach – skomentował prezes i główny dyrektor wykonawczy GAMA Pete Bunce. – Nowe certyfikaty w ostatnich dwóch latach, zwłaszcza w segmentach lekkich odrzutowców, a także zapotrzebowanie w Północnej Ameryce przewodzą tendencji wzrostowej w sprzedaży odrzutowców biznesowych. Jest to także drugi rok z rzędu, w którym wzrosła sprzedaż samolotów z napędem tłokowym i turbinowym, do czego przyczyniło się wprowadzenie na rynek nowych modeli – dodał prezes.

– Chociaż ciągle czuć konsekwencje częściowego zamknięcia amerykańskiego rządu, nadal zachowujemy optymistyczne podejście ze względu na niedawne typy certyfikatów i inne certyfikaty w kolejce, które dobrze wróżą segmentowi dużych samolotów – dodał Bunce. – Pozytywnym sygnałem jest także zapotrzebowanie na konkretne typy samolotów, które zanotowaliśmy w Ameryce Północnej, Azji-Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce – dodał prezes.

Cały raport z podsumowaniem sprzedaży pod koniec roku można wyświetlić tutaj.

Segment 2017 r. 2018 r. Zmiana Samoloty z napędem tłokowym 1085 1139 +5,0% Samoloty z silnikami turbośmigłowymi(*) 563 601 +5,2% Odrzutowce biznesowe 677 703 +3,8% Całkowita liczba egzemplarzy samolotów 2325 2443 +4,7% Całkowita wysokość faktur za samoloty 20,2 mld $ 20,6 mld $ +1,5% Wiropłaty z napędem tłokowym 264 281 +6,4% Wiropłaty z silnikami turbinowymi(**) 662 695 +5,0% Całkowita liczba egzemplarzy wiropłatów 926 976 +5,4% Całkowita wysokość faktur za wiropłaty 3,7 mld $ 3,6 mld $ -0,7% *Firma Viking Air rozpoczęła dostarczanie danych dostaw w roku 2018. **Dane firmy Leonardo Helicopters za czwarty kwartał nie były dostępne w chwili publikacji. Firma Leonardo Helicopters opublikuje wyniki roczne w marcu. Stowarzyszenie GAMA wyłączyło dane Leonardo z czwartego kwartału roku 2017 w tabeli.

Zapraszamy na stronę internetową GAMA, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne dane i uzyskać dostęp do raportu rocznego za rok 2018 GAMA .

