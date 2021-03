GameAnalytics se une ao ecossistema Huawei e é a mais recente parceira da plataforma

SHENZHEN, China, 19 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A GameAnalytics, uma empresa que coleta, armazena e analisa dados de desempenho de jogos móveis, se uniu ao ecossistema Huawei e é a mais recente parceira da plataforma. O SDK (Kit de Desenvolvimento de Software) agora está disponível para os desenvolvedores de jogos móveis da Huawei para integração rápida e fácil.

"O alcance da plataforma da Huawei, juntamente com nossas ferramentas de análise, operações de jogo e ferramentas de relatórios de receita de publicidade, resultam em uma excelente combinação e simplificam consideravelmente o trabalho que os desenvolvedores precisam fazer para ter sucesso com esse novo e empolgante canal", disse Ioana Hreninciuc, CEO da GameAnalytics.

Trazendo a GameAnalytics para os desenvolvedores de jogos móveis da Huawei

Uma empresa de análise líder no setor de jogos móveis, a GameAnalytics capacita os desenvolvedores, ajudando-os a criar experiências mais envolventes para os usuários por meio de uma ampla compreensão das métricas principais de seus jogos. A GameAnalytics oferece conhecimentos fundamentais para ajudar os desenvolvedores a explorar o potencial de seus jogos móveis, coletando, analisando e apresentando dados de desempenho dos jogos. Isso inclui desde métricas básicas (como usuários ativos, retenção e tempo de jogo) até análises mais avançadas sobre receita de anúncios, moeda virtual e progressão de nível.

A parceria traz benefícios mútuos para ambas as partes; a Huawei pode continuar a desenvolver seu ecossistema com mais parceiros de plataforma e apoiar ainda mais o sucesso de seus desenvolvedores de jogos. Simultaneamente, a GameAnalytics pode aproveitar as capacidades tecnológicas da Huawei, aprimorando seu SDK do Android para dar suporte ao OAID (kit de anúncios da Huawei) em todos os dispositivos móveis. Isso permite que os desenvolvedores de jogos do ecossistema HMS se integrem com a plataforma, desbloqueiem análises mais profundas e continuem a desenvolver seus jogos.

Utilizada por quase 100 mil desenvolvedores e mais de 63 mil estúdios em todo o mundo, a GameAnalytics dá suporte a cerca de 100 mil jogos ativos, oferecendo os dados necessários para ajudar os desenvolvedores móveis a atingir suas metas de crescimento. A GameAnalytics pode ser facilmente integrada em menos de 15 minutos, e sua principal ferramenta de análise é e continuará sendo gratuita.

Visão Geral da Parceria da Plataforma

A Huawei visa criar um ambiente aberto e seguro para todos os desenvolvedores e parceiros de seu Ecossistema. Com esses valores, a Huawei espera ajudar seus desenvolvedores a obter conhecimentos úteis para seus jogos móveis por meio de sua parceria com a GameAnalytics, assim como ajudar a GameAnalytics a obter sucesso por meio da rede global da Huawei. A Huawei e a GameAnalytics já introduziram análises gratuitas para mais de 2,3 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, tornando a comunidade de desenvolvimento de jogos inclusiva e acessível a todos.

"O mercado de aplicativos da Huawei, AppGallery, é extenso e cresce a cada dia. Para nossa comunidade de desenvolvedores de jogos, esse novo canal pode ser uma fonte adicional de jogadores e receitas, o que pode impulsionar seu portfólio de jogos existente a um novo nível de rentabilidade", disse Hreninciuc.

Sobre a AppGallery - Um dos 3 principais mercados de aplicativos do mundo

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Nosso recurso HMS Core exclusivo permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando mais conveniência e uma experiência mais agradável, e isso faz parte de nossa mais ampla estratégia 1+8+N na Huawei.

Para mais informações, acesse o Site de Parceiros da Huawei e o guia de integração SDK no site da GameAnalytics

FONTE Huawei

SOURCE Huawei