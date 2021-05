GameChange Solar 631 MW Genius Tracker™ entstehen in Südtexas

NORWALK, Connecticut, 5. Mai 2021 /PRNewswire/ -- GameChange Solar gibt bekannt, dass ein 631 MW Genius Tracker™-System im Süden von Texas schnell wächst. Das System wird das größte Solar-PV-Projekt des Bundesstaates sein und nach seiner Fertigstellung auch eines der größten des Landes. Das Projekt besteht aus 1,4 Millionen Solarmodulen auf einer Fläche von 16.000 m2 (4.000 Acres) in Wharton County (etwas außerhalb des Großraums Houston). Diese Kapazität wird 500 MWac / 631 MWdc an erneuerbarer Energie erzeugen und damit voraussichtlich 100.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgen. Um die wachsende regionale Nachfrage zu decken, wird der am Projektstandort erzeugte Strom in Blöcken eingekauft und ab 2021 an den ERCOT-Großhandelsmarkt verkauft. Der EPC geht davon aus, dass das Projekt Mitte 2022 abgeschlossen sein wird.