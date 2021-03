GameChange Solar anuncia a implementação de mais de 230.000 rastreadores solares

NORWALK, Connecticut, 15 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A GameChange Solar anunciou hoje que a empresa já implementou mais de 230.000 rastreadores solares. Cada rastreador solar é um sistema robótico independente que move uma média de 90 módulos solares PV ao longo do dia para acompanhar o sol e interagir com os padrões de clima de forma a otimizar a captação de energia para proprietários de usinas de energia. O sistema utiliza redes avançadas de malha sem fio, bem como algoritmos de aprendizagem líderes do setor que otimizarão as necessidades exclusivas de cada usina de energia solar para maximizar a produção de energia.