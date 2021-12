GameChange Solar anuncia investimento de USD 150 milhões em ações preferenciais realizado pela Koch Strategic Platforms

Mark Gibbens, diretor financeiro da GameChange, disse: "Estamos entusiasmados em poder lançar esta próxima fase de nosso crescimento com a validação de um grande investidor no espaço de transformação de energia. A Koch oferece não apenas o investimento financeiro para o crescimento, mas a oportunidade de usufruir mutuamente os recursos de cada empresa."

A KSP tem focado em investimentos no setor de transformação de energia como um de seus principais verticais, com investimentos estratégicos em empresas com grande potencial de crescimento que estão revolucionando o mercado. Mais recentemente, a KSP anunciou investimentos na cadeia de valor de baterias e novas fontes de armazenamento e infraestrutura de energia.

"A KSP está animada em investir na GameChange Solar à medida que lança suas soluções avançadas de energia solar no mercado", disse Jeremy Bezdek, diretor geral da Koch Strategic Platforms. "Acreditamos que essas ofertas continuarão a revolucionar positivamente o setor e esperamos ajudar a promover esse crescimento no futuro."

Destaques da transação:

Investimento de USD 150 milhões em ações preferenciais que, se convertidas, representariam uma participação minoritária na GameChange Solar;

milhões em ações preferenciais que, se convertidas, representariam uma participação minoritária na GameChange Solar; O investimento segue uma ampla devida diligência nas soluções avançadas de montagem solar, rastreamento e software da GameChange, desempenho histórico e pipeline de projetos; e

Os envolvidos continuam a explorar parcerias estratégicas em áreas-chave de foco, apoiando oportunidades adicionais de crescimento para a GameChange Solar e a Koch.

Além do novo investimento financeiro, a GameChange, juntamente com várias subsidiárias da Koch Industries, está empenhada em trabalhar em colaboração para explorar sinergias estratégicas em empresas-chave, incluindo a KBX, que oferece soluções globais de transporte, logística e tecnologia por meio de ferramentas e serviços de alta tecnologia, bem como soluções desenvolvidas pela Koch ("KES").

A receita líquida do investimento será usada pela GameChange Solar para atingir os seguintes objetivos:

continuar a expandir sua participação de mercado estabelecida nos Estados Unidos e no mundo;

acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, incluindo o equilíbrio das soluções de sistema para aumentar a margem, uma nova tecnologia de rastreamento 2P, um novo sistema de inclinação fixa e um software avançado de rastreadores;

expandir uma base de clientes diversificada e de alta qualidade; e

expandir a implantação internacional e a presença de manufatura.

Alinhamento estratégico com as empresas da Koch

A GameChange está explorando a oportunidade de oferecer alinhamento que seja mutuamente benéfico a vários negócios da Koch Industries. Por exemplo, várias empresas da Koch poderiam colaborar das seguintes formas:

Trabalhar para melhorar a gestão da extensa cadeia global de suprimentos da GameChange, aproveitando a escala e sofisticação da KBX;

Impulsionar os avanços em software e soluções de gestão de energia desenvolvidos pelas empresas Koch; e

Assegurar que a empresa tenha visibilidade no mercado em rápido desenvolvimento para soluções de energia alternativa, aproveitando os investimentos existentes e futuros da Koch Strategic Partners.

O Citi atuou como agente único de colocação e consultor estratégico e a Goodwin Procter atuou como consultor jurídico da GameChange na transação. A Jones Day atuou como consultor jurídico da Koch.

Sobre a GameChange Solar

A GameChange Solar oferece soluções abrangentes de montagem solar em escala comercial, rastreadores e software para desenvolvedores e empresas de engenharia, compras e construção renováveis em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2012 e cresceu rapidamente para alcançar uma participação de mercado significativa (está entre as três primeiras nos EUA e entre as seis mundialmente), com mais de 16 GW de projetos vendidos globalmente.

A GameChange oferece um conjunto de produtos e software proprietário, incluindo seu Genius Tracker™ patenteado, que permite a instalação rápida e o baixo custo total do projeto com materiais de construção de alta qualidade para um e dois sistemas de retrato do módulo de silício, bem como o suporte a todos os módulos FirstSolar™. A GameChange também oferece soluções de inclinação fixa para sistemas de coluna e lastro. Por fim, a empresa está desenvolvendo um equilíbrio entre soluções de sistema e outras soluções inovadoras de montagem e rastreamento solar.

A GameChange está presente em todos os continentes habitados e está preparada para expansão contínua nos EUA e no cenário internacional. A GameChange utiliza um modelo de manufatura contratado de capital leve em combinação com uma estratégia de cadeia de suprimentos flexível para aumentar a lucratividade e, ao mesmo tempo, reduzir os requisitos de capital de giro. A sede global da empresa está localizada em Norwalk, CT. https://www.gamechangesolar.com

Sobre a Koch Strategic Platforms

Com escritórios em Atlanta e Wichita, a KSP deseja ser a parceira de investimento preferencial de empresas estratégicas com foco em crescimento que estão inovando em setores com potencial transformador. Criada em 2020, a equipe da KSP desenvolve investimentos públicos e privados com empresas onde o benefício mútuo de longo prazo pode ser obtido. https://www.kochind.com/

Para maiores informações, entre em contato com:

GameChange Solar

Mark Gibbens, diretor financeiro

[email protected]

+1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez, diretor de comunicações

[email protected]

+1 (202) 879-8546

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

FONTE GameChange Solar

