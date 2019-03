GameChange Solar apresenta planos de expansão global

A GameChange Solar já realizou vendas internacionais, anteriormente, no Caribe, África, Canadá e, agora, está se lançando em outros mercados. A expansão irá incluir mercados selecionados na Europa e na América Central, bem como o México, América do Sul e Austrália. A penetração inicial nesses mercados começará em 2019, com desenvolvimento de participação de mercado significativa a partir de 2020.