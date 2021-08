GameChange Solar conclui o maior projeto de rastreamento solar na Índia para a Tata Power

A GameChange Solar tem orgulho de ter sido escolhida pela Tata Power, produtora líder independente de energia na Índia e parte do grupo Tata. Esse é o maior projeto solar a utilizar rastreadores de um eixo na Índia, e o Genius Tracker ™ 1P da GameChange Solar foi escolhido para o projeto devido às condições desafiadoras do solo e aos fortes ventos da região. O Genius Tracker ™ foi projetado especialmente para essas condições.

O projeto, que estava apenas parcialmente construído na época, suportou o ciclone Tauktae em maio de 2021. Esse foi o ciclone mais forte em Gujarat, desde 1998, com mais de 160 km/h de velocidade, arrancando postes de eletricidade e árvores. Graças à qualidade na engenharia e construção do Genius Tracker™, a parte da unidade que já estava instalada na época não sofreu nenhum dano.

A GameChange Solar também demonstrou seu comprometimento com a Índia, já que mais de 20% dos materiais do Genius Tracker™ vieram do país. A GameChange Solar visa obter localmente mais de 50% das peças para seus sistemas em todos os projetos futuros na Índia.

Vikas Bansal, diretor de operações internacionais da GameChange Solar, afirmou: "Tivemos o prazer de ter o Genius Tracker™ escolhido para o projeto Ahmedabad. Estamos ansiosos para levar a tecnologia de ponta do Genius Tracker™ da GameChange Solar a mais projetos na Índia. Como líderes globais no setor solar, nos empenharemos para impactar o fornecimento de energia limpa em todo o subcontinente indiano."

Contato e perguntas da mídia podem ser direcionados para Derick Botha +1 (302) 528-2125

e-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1592982/GameChange_Solar.jpg

FONTE GameChange Solar

http://www.gamechangesolar.com



