GameChange Solar fait part de ses projets d'expansion dans le monde

GameChange Solar a déjà vendu son offre à l'international, dans les Caraïbes, en Afrique et au Canada, et elle se lance aujourd'hui sur d'autres marchés. Ces derniers incluront certains marchés en Europe et en Amérique centrale, et le Mexique, l'Amérique du Sud et l'Australie. Ces marchés devraient voir une première pénétration en 2019, avec un accroissement sensible de la part de marché dès 2020.