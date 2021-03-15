GameChange Solar объявляет о развертывании более 230 тысяч солнечных трекеров

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 15 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о развертывании более 230 тысяч солнечных трекеров. Каждый солнечный трекер представляет собой независимую роботизированную систему, которая перемещает в среднем 90 фотоэлектрических солнечных модулей в течение дня с целью их позиционирования в зависимости от положения солнца с учетом погодных условий в целях оптимизации сбора энергии для владельцев электростанций. В этой системе используются современные беспроводные ячеистые сети, а также ведущие в отрасли алгоритмы обучения, позволяющие оптимизировать уникальные потребности каждой солнечной электростанции для обеспечения максимальной выработки электроэнергии.