GameChange Solar объявляет о развертывании более 230 тысяч солнечных трекеров
Mar 15, 2021, 15:31 ET
НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 15 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о развертывании более 230 тысяч солнечных трекеров. Каждый солнечный трекер представляет собой независимую роботизированную систему, которая перемещает в среднем 90 фотоэлектрических солнечных модулей в течение дня с целью их позиционирования в зависимости от положения солнца с учетом погодных условий в целях оптимизации сбора энергии для владельцев электростанций. В этой системе используются современные беспроводные ячеистые сети, а также ведущие в отрасли алгоритмы обучения, позволяющие оптимизировать уникальные потребности каждой солнечной электростанции для обеспечения максимальной выработки электроэнергии.
В этой связи коммерческий директор компании GameChange Solar Дерик Ботха (Derick Botha) заявил следующее: «Компания GameChange Solar достигла важного рубежа, введя в эксплуатацию более 230 тысяч солнечных трекеров. Наше стремление к высокой надежности за счет испытанной технологии контроллеров Genius Tracker™ обеспечило превосходное время безотказной работы для владельцев электростанций и оказалось решающим фактором нашего успеха на фоне расширения масштабов нашей деятельности по всему миру».
Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе по телефону +1 (302) 528-2125
или по электронной почте: [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1456214/GameChange_Solar.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/292966/GameChange_Solar_Logo.jpg
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SOURCE GameChange Solar
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