GameChange Solar объявляет об инвестировании Koch Strategic Platforms $150 млн в акции

С момента своего основания в 2012 году компания GameChange Solar значительно выросла: от регионального поставщика систем установки с фиксированным углом наклона до глобального поставщика комплексных решений для монтажа солнечных батарей коммунального и коммерческого масштаба, трекеров и программного обеспечения для разработчиков возобновляемых источников энергии и инженерно-технических, снабженческих и строительных компаний (далее "EPC"). В 2020 году Wood Mackenzie присудила компании 3-е место в регионе и 6-е место среди крупнейших производителей солнечных трекеров в мире. Инвестиции компании KSP будут способствовать дальнейшему росту в 2022 году и в последующий период.

Главный финансовый директор компании GameChange Марк Гиббенс (Mark Gibbens) заявил следующее: «Мы рады возможности начать следующую фазу нашего роста с одобрения одного из крупнейших инвесторов в сфере энергетического преобразования. Koch предлагает не только капитал для роста, но и возможность взаимного использования возможностей каждой организации».

Компания KSP сосредоточила свое внимание на инвестициях в энергетическую трансформацию в качестве одной из своих основных отраслей, включая стратегические инвестиции в компании с большими перспективами, которые преобразуют рынок. Совсем недавно компания KSP объявила о своих инвестициях в производственно-сбытовую цепочку аккумуляторов и новые источники накопления энергии и инфраструктуры.

«KSP с радостью инвестирует в компанию GameChange Solar, которая выводит на рынок выгодные решения в области солнечной энергетики, — заявил управляющий директор компании Koch Strategic Platforms Джереми Бездек (Jeremy Bezdek). — Мы убеждены в том, что эти предложения продолжат вносить позитивный вклад в развитие отрасли, и с нетерпением ожидаем возможности ускорить этот рост в будущем».

Основные аспекты транзакции:

150 млн. долл. США — инвестиции в привилегированные акции, которые, в случае конверсии, будут составлять миноритарный пакет акций компании GameChange Solar;

инвестиции следуют за широкомасштабной комплексной проверкой современных решений компании GameChange в области монтажа солнечных батарей, отслеживания и программного обеспечения, исторических показателей и процесса разработки проектов; и

стороны продолжают изучать стратегических партнеров в ключевых областях, поддерживая дополнительные возможности роста для компаний GameChange Solar и Koch.

Помимо новых капиталовложений, компания GameChange совместно с несколькими дочерними предприятиями Koch Industries стремится к совместной работе по изучению возможностей стратегического взаимодействия между ключевыми компаниями, включая KBX, которая предоставляет глобальные транспортные, логистические и технологические решения с использованием высокотехнологичных инструментов и услуг, а также Koch Engineered Solutions ("KES").

Чистая прибыль от инвестиций будет использована компанией GameChange Solar для достижения следующих целей:

расширение участия на рынке в Соединенных Штатах и во всем мире;





ускорение исследований и разработок продукции, включая совершенствование баланса системных решений, новую технологию отслеживания 2P, новую систему фиксированного наклона и расширенное отслеживающее программное обеспечение;





расширение высококачественной и разнообразной клиентской базы; и





расширение международного и производственного присутствия.

Стратегическое согласование с группой компаний Koch

Компания GameChange изучает возможность обеспечения взаимовыгодного взаимодействия с несколькими предприятиями Koch Industries. Например, несколько предприятий Koch могли бы оказать помощь следующими способами:

работать над совершенствованием управления обширной глобальной цепочкой поставок GameChange, используя масштаб и опыт KBX;

использовать преимущества программного обеспечения и решений для управления энергопотреблением, разработанных компаниями Koch; и

обеспечить прозрачность компании на быстро развивающемся рынке альтернативных энергетических решений за счет эффективного использования существующих и будущих инвестиций стратегических партнеров Koch.

Компания Citi выступила в качестве единственного агента по размещению и стратегического консультанта, а Goodwin Procter — в качестве юрисконсульта компании GameChange по данной сделке. Компания Jones Day выступила в качестве юрисконсульта Koch.

Информация о компании GameChange Solar

Компания GameChange Solar предлагает комплексные решения для монтажа солнечных батарей коммунального и коммерческого масштаба, трекеры и программное обеспечение для разработчиков возобновляемых источников энергии и инженерно-технических, снабженческих и строительных компаний по всему миру. Компания была основана в 2012 году и быстро росла, получив значительную долю рынка (3-е место в США и 6-е место в мире) и продав более 16 ГВт проектов по всему миру.

GameChange предлагает ряд продуктов и проприетарное программное обеспечение, включая запатентованную систему Genius Tracker™, которая обеспечивает быструю установку и низкую общую стоимость проекта за счет высококачественных строительных материалов для вертикальных систем с одним и двумя кремниевыми модулями, а также поддерживает все модули FirstSolar™. Кроме того, компания GameChange предлагает системы с фиксированным углом наклона для опорных и балластных систем. И наконец, компания разрабатывает баланс системных решений и другие инновационные решения для монтажа солнечных батарей и систем слежения.

Компания GameChange представлена на каждом населенном континенте и готова к непрерывному расширению своей деятельности по всей территории США и других стран. Компания GameChange использует производственную модель со световым потоком в сочетании с гибкой стратегией цепочки поставок для повышения рентабельности при одновременном снижении требований к оборотному капиталу. Глобальная штаб-квартира компании находится в Норуолке (шт. Коннектикут). https://www.gamechangesolar.com

Информация о компании Koch Strategic Platforms

Имея свои представительства в Атланте и Уичито, компания KSP стремится стать предпочтительным инвестиционным партнером стратегических компаний, ориентированных на рост и занимающихся инновационными разработками в отраслях с революционным потенциалом. Компания KSP, созданная в 2020 году, осуществляет государственные и частные инвестиции с компаниями, которые могут обеспечить долгосрочную взаимную выгоду. https://www.kochind.com/

Контактная информация:

GameChange Solar

Mark Gibbens (Марк Гиббенс), главный финансовый директор

[email protected]

+1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez (Кристин Фернандес), директор по коммуникациям

[email protected]

+1 (202) 879-8546

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

SOURCE GameChange Solar