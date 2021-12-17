GameChange Solar объявляет об инвестировании Koch Strategic Platforms $150 млн в акции

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GameChange Solar

Dec 17, 2021, 19:50 ET

GameChange Solar объявляет об инвестировании Koch Strategic Platforms $150 млн в привилегированные акции

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 18 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- GameChange Solar Holdings Corp. (далее "GameChange Solar" или "GameChange"), один из ведущих поставщиков систем установки и отслеживания для солнечных электростанций коммунального масштаба, сегодня объявил о том, что компания Koch Strategic Platforms ("KSP"), являющаяся дочерней структурой Koch Investments Group, инвестировала 150 млн дол. США в GameChange для поддержки стратегических целей развития компании.

GameChange_Solar_Stock_Investment
GameChange_Solar_Stock_Investment

С момента своего основания в 2012 году компания GameChange Solar значительно выросла: от регионального поставщика систем установки с фиксированным углом наклона до глобального поставщика комплексных решений для монтажа солнечных батарей коммунального и коммерческого масштаба, трекеров и программного обеспечения для разработчиков возобновляемых источников энергии и инженерно-технических, снабженческих и строительных компаний (далее "EPC"). В 2020 году Wood Mackenzie присудила компании 3-е место в регионе и 6-е место среди крупнейших производителей солнечных трекеров в мире. Инвестиции компании KSP будут способствовать дальнейшему росту в 2022 году и в последующий период.

Главный финансовый директор компании GameChange Марк Гиббенс (Mark Gibbens) заявил следующее: «Мы рады возможности начать следующую фазу нашего роста с одобрения одного из крупнейших инвесторов в сфере энергетического преобразования. Koch предлагает не только капитал для роста, но и возможность взаимного использования возможностей каждой организации».

Компания KSP сосредоточила свое внимание на инвестициях в энергетическую трансформацию в качестве одной из своих основных отраслей, включая стратегические инвестиции в компании с большими перспективами, которые преобразуют рынок. Совсем недавно компания KSP объявила о своих инвестициях в производственно-сбытовую цепочку аккумуляторов и новые источники накопления энергии и инфраструктуры. 

«KSP с радостью инвестирует в компанию GameChange Solar, которая выводит на рынок выгодные решения в области солнечной энергетики, — заявил управляющий директор компании Koch Strategic Platforms Джереми Бездек (Jeremy Bezdek). — Мы убеждены в том, что эти предложения продолжат вносить позитивный вклад в развитие отрасли, и с нетерпением ожидаем возможности ускорить этот рост в будущем».

Основные аспекты транзакции:

  • 150 млн. долл. США — инвестиции в привилегированные акции, которые, в случае конверсии, будут составлять миноритарный пакет акций компании GameChange Solar;
  • инвестиции следуют за широкомасштабной комплексной проверкой современных решений компании GameChange в области монтажа солнечных батарей, отслеживания и программного обеспечения, исторических показателей и процесса разработки проектов; и
  • стороны продолжают изучать стратегических партнеров в ключевых областях, поддерживая дополнительные возможности роста для компаний GameChange Solar и Koch.

Помимо новых капиталовложений, компания GameChange совместно с несколькими дочерними предприятиями Koch Industries стремится к совместной работе по изучению возможностей стратегического взаимодействия между ключевыми компаниями, включая KBX, которая предоставляет глобальные транспортные, логистические и технологические решения с использованием высокотехнологичных инструментов и услуг, а также Koch Engineered Solutions ("KES").

Чистая прибыль от инвестиций будет использована компанией GameChange Solar для достижения следующих целей:

  • расширение участия на рынке в Соединенных Штатах и во всем мире;

  • ускорение исследований и разработок продукции, включая совершенствование баланса системных решений, новую технологию отслеживания 2P, новую систему фиксированного наклона и расширенное отслеживающее программное обеспечение; 

  • расширение высококачественной и разнообразной клиентской базы; и

  • расширение международного и производственного присутствия.

Стратегическое согласование с группой компаний Koch 

Компания GameChange изучает возможность обеспечения взаимовыгодного взаимодействия с несколькими предприятиями Koch Industries. Например, несколько предприятий Koch могли бы оказать помощь следующими способами:

  • работать над совершенствованием управления обширной глобальной цепочкой поставок GameChange, используя масштаб и опыт KBX;
  • использовать преимущества программного обеспечения и решений для управления энергопотреблением, разработанных компаниями Koch; и
  • обеспечить прозрачность компании на быстро развивающемся рынке альтернативных энергетических решений за счет эффективного использования существующих и будущих инвестиций стратегических партнеров Koch.

Компания Citi выступила в качестве единственного агента по размещению и стратегического консультанта, а Goodwin Procter — в качестве юрисконсульта компании GameChange по данной сделке. Компания Jones Day выступила в качестве юрисконсульта Koch.

Информация о компании GameChange Solar 

Компания GameChange Solar предлагает комплексные решения для монтажа солнечных батарей коммунального и коммерческого масштаба, трекеры и программное обеспечение для разработчиков возобновляемых источников энергии и инженерно-технических, снабженческих и строительных компаний по всему миру. Компания была основана в 2012 году и быстро росла, получив значительную долю рынка (3-е место в США и 6-е место в мире) и продав более 16 ГВт проектов по всему миру.

GameChange предлагает ряд продуктов и проприетарное программное обеспечение, включая запатентованную систему Genius Tracker, которая обеспечивает быструю установку и низкую общую стоимость проекта за счет высококачественных строительных материалов для вертикальных систем с одним и двумя кремниевыми модулями, а также поддерживает все модули FirstSolar. Кроме того, компания GameChange предлагает системы с фиксированным углом наклона для опорных и балластных систем. И наконец, компания разрабатывает баланс системных решений и другие инновационные решения для монтажа солнечных батарей и систем слежения.

Компания GameChange представлена на каждом населенном континенте и готова к непрерывному расширению своей деятельности по всей территории США и других стран. Компания GameChange использует производственную модель со световым потоком в сочетании с гибкой стратегией цепочки поставок для повышения рентабельности при одновременном снижении требований к оборотному капиталу. Глобальная штаб-квартира компании находится в Норуолке (шт. Коннектикут). https://www.gamechangesolar.com

Информация о компании Koch Strategic Platforms 

Имея свои представительства в Атланте и Уичито, компания KSP стремится стать предпочтительным инвестиционным партнером стратегических компаний, ориентированных на рост и занимающихся инновационными разработками в отраслях с революционным потенциалом. Компания KSP, созданная в 2020 году, осуществляет государственные и частные инвестиции с компаниями, которые могут обеспечить долгосрочную взаимную выгоду. https://www.kochind.com/

Контактная информация:
GameChange Solar
Mark Gibbens (Марк Гиббенс), главный финансовый директор
[email protected]
+1 (203) 769-3793

Koch Industries 
Christin Fernandez (Кристин Фернандес), директор по коммуникациям
[email protected]
+1 (202) 879-8546

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

SOURCE GameChange Solar

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