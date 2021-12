GameChange Solar poinformowało, że Koch Strategic Platforms zainwestowało w akcje uprzywilejowane 150 mln USD

Od momentu jej założenia w 2012 r. spółka GameChange Solar znacznie się rozwinęła - od regionalnego dostawcy systemów mocowania o stałym kącie nachylenia do światowego dostawcy kompleksowych, przemysłowych i komercyjnych systemów mocowania i monitorowania systemów paneli fotowoltaicznych oraz oprogramowania, obsługującego deweloperów zajmujących się instalacjami opartymi na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz generalnych wykonawców projektów („EPC"). W 2020 r. Wood Mackenzie uznało spółkę za 3. największą krajową spółkę zapewniającą oprogramowanie do monitorowania układów solarnych oraz 6. największego dostawcę na świecie. Inwestycja KSP pomoże spółce w dalszym rozwoju w 2022 r. i w kolejnych latach.

Mark Gibbens, dyrektor ds. finansowych spółki GameChange, powiedział: „Cieszy nas, że dzięki wsparciu ze strony najważniejszego inwestora w sektorze transformacji energetycznej możemy rozpocząć kolejny etap realizacji strategii rozwoju. Koch umożliwia nam nie tylko zwiększenie kapitału, ale także pozwala nam na wspólne rozwijanie zdolności naszych firm".

KSP skupia się przede wszystkim na inwestycjach w transformację energetyczną, a inwestycji strategicznych dokonuje w spółki płynące „pod prąd" przestarzałym trendom rynkowym. Ostatnio KSP poinformowało o inwestycji w łańcuch wartości branży akumulatorowej oraz infrastrukturę wykorzystującą i umożliwiającą składowanie energii pochodzącej z nowych źródeł.

„KSP jest dumna z inwestycji w spółkę GameChange Solar, ponieważ dzięki niej na rynek trafią korzystne rozwiązania z dziedziny energii słonecznej - powiedział Jeremy Bezdek, dyrektor zarządzający Koch Strategic Platforms. - Jesteśmy przekonani, że oferta ta pozytywnie przyczyni się do zmiany trendów w branży i przyspieszenia tempa rozwoju w przyszłości".

Najważniejsze informacje o transakcji:

inwestycja w akcje uprzywilejowane o wartości 150 mln USD , które po konwersji staną się udziałami mniejszościowymi w spółce GameChange Solar;

, które po konwersji staną się udziałami mniejszościowymi w spółce GameChange Solar; inwestycja ta jest efektem długofalowego badania due diligence dotyczącego zaawansowanych rozwiązań do montowania i monitorowania paneli fotowoltaicznych oraz oprogramowania oferowanych przez spółkę GameChange, działalności spółki w poprzednich latach, a także metod realizacji projektów;

strony będą kontynuowały analizowanie możliwości nawiązania partnerstw strategicznych w kluczowych obszarach zainteresowania, wspierając dodatkowe możliwości rozwoju spółek GameChange Solar i Koch.

Oprócz nowej inwestycji w kapitał spółka GameChange oraz kilka spółek zależnych Koch Industries wspólnie analizują strategiczne synergie między spółkami kluczowymi, na przykład KBX, która zapewnia rozwiązania transportowe, logistyczne i technologiczne na skalę światową oraz oferuje technologicznie zaawansowane narzędzia i usługi, a także Koch Engineered Solutions („KES").

Spółka GameChange Solar przeznaczy zyski netto z inwestycji na realizację następujących celów:

zwiększenie udziału w rynku w Stanach Zjednoczonych i na świecie;





przyspieszenie tempa badań i opracowywania produktów, w tym zrównoważenie rozwiązań systemowych zwiększających marżę, nowej technologii monitorowania 2P, nowego systemu mocowania o stałym kącie nachylenia oraz zaawansowanego oprogramowania monitorującego;





rozszerzenie wysokiej jakości i różnorodnej bazy klientów; oraz





upowszechnienie i spopularyzowanie wiedzy o działalności produkcyjnej spółki na arenie międzynarodowej.

Sojusz strategiczny ze spółkami grupy Koch

Spółka GameChange analizuje możliwość nawiązania wzajemnie korzystnej współpracy ze spółkami Koch Industries. Nawiązanie współpracy z kilkoma spółkami grupy Koch mogłoby przyczynić się do:

zainicjowania prac na rzecz zarządzania szerokim, światowym łańcuchem dostaw spółki GameChange z pomocą i dzięki skali działalności i doświadczeniu KBX;





przyspieszenia tempa opracowywania nowości w dziedzinie oprogramowania do zarządzania energią w oparciu o rozwiązania stworzone przez spółki grupy Koch; oraz





zagwarantowania, że spółka zostanie zauważona na szybko rozwijającym się rynku rozwiązań z zakresu energii alternatywnej dzięki wykorzystaniu dzisiejszych i przyszłych inwestycji Koch Strategic Partners.

Funkcję wyłącznego agenta transakcji i doradcy strategicznego objęło Citi, a funkcję doradcy prawnego spółki GameChange pełniła dla potrzeb transakcji firma Goodwin Procter. Doradcą prawnym Koch była kancelaria Jones Day.

GameChange Solar

GameChange Solar oferuje światowym deweloperom zajmującym się energią odnawialną i firmom będącym generalnymi wykonawcami projektów kompleksowe, przemysłowe i komercyjne rozwiązania do montowania i monitorowania systemów paneli fotowoltaicznych, a także oprogramowanie. Spółka powstała w 2012 r. i od tej pory intensywnie się rozwija, co zaowocowało oddaniem do eksploatacji projektów o mocy przekraczającej 16 GW i zdobyciem znaczącego udziału w rynku (3. miejsce w Stanach Zjednoczonych i 6. na świecie).

Spółka GameChange oferuje zestawy produktów i opatentowane oprogramowanie, w tym opatentowane oprogramowanie o nazwie Genius Tracker™ umożliwiające szybką i tanią budowę instalacji z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, opartą na jednym lub dwóch modułach typu „portrait" oraz obsługujące wszystkie rodzaje modułów FirstSolar™. Spółka GameChange oferuje również systemy pochylnego mocowania paneli fotowoltaicznych montowanych na słupach lub na konstrukcji balastowej. Ponadto spółka opracowuje zbalansowane i nowatorskie rozwiązania w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych, a także oprogramowanie do ich monitorowania.

Spółka GameChange jest obecna na każdym obszarze zaludnionym i jest gotowa do umocnienia swojej pozycji w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Aby zwiększyć rentowność i zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, spółka GameChange wykorzystuje model produkcji oparty na kapitale zakontraktowanym oraz strategię elastycznego łańcucha dostaw. Siedziba główna spółki mieści się w Norwalk, w stanie Connecticut. Strona internetowa: https://www.gamechangesolar.com .

Koch Strategic Platforms

KSP, posiadające przedstawicielstwa w Atlancie i Wichita, dąży do stania się partnerem inwestycyjnym najchętniej wybieranym przez spółki ukierunkowane na rozwój, spółki strategiczne prowadzące innowacyjną działalność w branży o potencjale do dokonywania przełomów. Powstałe w 2020 r. KSP i jego zespół realizuje inwestycje w spółki publiczne i prywatne przynoszące długoterminowe wzajemne korzyści. Strona internetowa: https://www.kochind.com/.

KONTAKT:

GameChange Solar

Mark Gibbens

dyrektor ds. Finansowych

e-mail: [email protected]

tel. +1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez

dyrektor ds. komunikacji

e-mail: [email protected]

tel. +1 (202) 879-8546

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

Related Links

http://www.gamechangesolar.com



SOURCE GameChange Solar