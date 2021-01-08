GameChange Solar представляет технологию отражателей с двусторонними трекерами, обеспечивающую повышение выработки электроэнергии на 15-20%

НЬЮ-ЙОРК, 8 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о внедрении новой технологии BifacialReflector™ с поданной заявкой на патент, которая существенно увеличивает выработку электроэнергии для GameChange Solar Genius Tracker™ с двусторонними модулями. Эта технология представляет собой сплошную твердую поверхность с высокой светоотражающей способностью (альбедо 0,95) шириной до 4 м, которая отражает свет с уровня непосредственно над землей на тыльную поверхность двусторонних модулей. Данная технология представляет собой значительное усовершенствование относительно других идей, поскольку не предполагает наземного покрытия, имеющего ограниченный срок службы и нуждающегося в постоянном уходе. BifacialReflector™ — самоочищающаяся система с длительным сроком службы (40 лет). Эти отражатели могут увеличивать выработку электроэнергии на 15-20% при использовании двусторонних модулей, что приблизительно на 5-8% больше по сравнению с другими двусторонними трекерами, не имеющими технологии BifacialReflector™.