GameChange Solar przedstawia technologię BifacialReflector™, która umożliwia zwiększenie produkcji energii o 15-20%

NOWY JORK, 8 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka GameChange Solar przedstawiła nową technologię BifacialReflector™ objętą wnioskiem patentowym, która umożliwia istotne zwiększenie produkcji energii przy zastosowaniu systemów nadążnych GameChange Solar Genius Tracker™ dla modułów dwustronnych. Cechuje się ona wysokim współczynnikiem odbicia (.95 albedo) oraz twardą powierzchnią o szerokości do 4 m, która odbija światło tuż nad powierzchnią ziemi w kierunku tylnej powierzchni modułów. Technologia ta stanowi znaczne ulepszenie względem innych rozwiązań z uwagi na długi okres użytkowania i brak konieczności dokonywania konserwacji. BifacialReflector™ to samoczyszczące i przeznaczone do długotrwałego użytku (40-letnia żywotność) rozwiązanie. Reflektory są w stanie zwiększyć produkcję energii szacunkowo o 15-20% w przypadku użycia modułów dwustronnych, co stanowi dodatkowy wzrost o ok. 5-8% względem innych systemów nadążnych do modułów dwustronnych, których nie wyposażono w technologię BifacialReflector™.