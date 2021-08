GameChange Solar réalise le plus grand projet de tracker solaire en Inde pour Tata Power

GameChange Solar est fier d'avoir été sélectionné par Tata Power, un important producteur d'énergie indépendant en Inde et faisant partie du groupe Tata. Il s'agit du plus grand projet solaire utilisant des trackers à axe unique en Inde et le Genius TrackerMC 1P de GameChange Solar a été sélectionné pour le projet en raison des terrains accidentés et des vents violents rencontrés dans la région. Le Genius TrackerMC est conçu spécifiquement pour ces conditions.