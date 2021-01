GameChange Solar revela tecnologia Bifacial Tracker Reflector que impulsiona a produção de energia em 15 a 20%

NOVA YORK, 8 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GameChange Solar anunciou hoje o Bifacialreflector™, uma nova tecnologia com patente pendente que aumenta drasticamente a produção de energia para o GameChange Solar Genius Tracker™ com módulos bifaciais. A tecnologia é uma superfície sólida permanente altamente refletiva, de até 4m de largura, que reflete a luz logo acima do nível do solo até à parte posterior dos módulos bifaciais. Esta tecnologia é um avanço significativo em relação a outras ideias, uma vez que se trata de uma cobertura terrestre que não possui vida limitada ou requer manutenção constante. O BifacialReflector™ é uma solução de autolimpeza e longo prazo (vida útil de 40 anos). Com o uso dos módulos bifaciais, os refletores podem aumentar o ganho em um total estimado de até 15 a 20%, aproximadamente 5 a 8% de ganho extra em comparação com outros rastreadores bifaciais que não possuem a tecnologia BifacialReflector™.