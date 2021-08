GameChange Solar ukończył największy projekt trackera fotowoltaicznego w Indiach dla Tata Power

Spółka GameChange Solar jest dumna, że została wybrana przez Tata Power, czołowego niezależnego producenta energii elektrycznej w Indiach, będącego częścią Tata Group. To największa inwestycja w energię słoneczną wykorzystująca jednoosiowe trackery w Indiach. Do projektu wybrano technologię Genius Tracker ™ 1P spółki GameChange Solar ze względu na trudne warunki terenowe i silne wiatry występujące na tym obszarze. Genius Tracker ™ został specjalnie zaprojektowany, by sprostać tym warunkom.