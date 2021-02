Gan & Lee annonce un nouveau partenariat avec la Fédération internationale du diabète

BEIJING et BRIDGEWATER, New Jersey, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (ci-après dénommée Gan & Lee) (Shanghai : 603087.SH), une société biopharmaceutique mondiale, a annoncé un partenariat de collaboration avec la Fédération internationale du diabète (FID) qui vise à soutenir leurs efforts mondiaux de promotion des soins et de la prévention du diabète dans le monde entier. Cette collaboration permettra de soutenir de futures initiatives telles que l'éducation médicale par l'intermédiaire de l'école du diabète de la FID et de devenir les premiers partenaires du lancement de la plateforme WeChat de la FID en Chine. Ce partenariat permettra également de participer à des initiatives de sensibilisation telles que la Journée mondiale du diabète et le Centenaire de l'insuline. « La collaboration de Gan & Lee avec la FID permettra de soutenir des initiatives mondiales de sensibilisation et de plaidoyer pour aider à améliorer la vie des personnes touchées par le diabète », a déclaré Kai Du, PDG de Gan & Lee Pharmaceuticals, président de Gan & Lee USA Corporation.

La prise en charge du diabète est multidimensionnelle en raison des interactions complexes entre les facteurs environnementaux, le mode de vie, les facteurs cliniques et génétiques. Ces complications uniques, ainsi que l'accès aux soins, à la formation et aux médicaments, influencent fortement le cours clinique. Selon la dernière édition de l'Atlas du diabète de la FID, environ 463 millions d'adultes (20-79 ans) vivaient avec le diabète en 2019 et ce nombre devrait passer à 700 millions d'ici 2045. En outre, en 2019, une personne sur deux souffrant de diabète n'était pas diagnostiquée1. Gan & Lee comprend l'importance de soutenir les ressources éducatives en ligne et les initiatives de défense des droits des personnes touchées par le diabète. « La Fédération internationale du diabète est ravie d'accueillir Gan & Lee comme partenaire pour soutenir nos initiatives mondiales de sensibilisation, de plaidoyer et d'éducation. En cette année qui marque le centenaire de la découverte de l'insuline, une action coordonnée et collaborative visant à garantir des soins et une éducation abordables et ininterrompus à chaque personne atteinte de diabète, indépendamment de son lieu de résidence ou de sa situation économique, est plus importante que jamais », a déclaré le professeur Andrew Boulton, président de la Fédération internationale du diabète.

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee ont développé avec succès la première insuline humaine biosynthétique domestique chinoise. La société commercialise cinq analogues de l'insuline recombinante en Chine, à savoir l'injection de glargine à action prolongée (Basalin®), l'injection de lispro à action rapide (Prandilin®), l'injection d'asparte à action rapide (Rapilin™), l'injection de zinc protamine lispro mixte (25R) (Prandilin®25), l'injection d'asparte 30 (Rapilin™30), le stylo d'injection d'insuline réutilisable (GanleePen™) et l'aiguille de stylo jetable (Ganlee Fine™). Contactez-nous à l'adresse [email protected] .

Références

1. Fédération internationale du diabète. Atlas du diabète de la FID, 9e éd. 2019. https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133351_IDFATLAS9e-final-web.pdf

Contact pour les médias :

Gina Antonucci

888-288-5395

[email protected]

SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.