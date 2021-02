Gan & Lee anuncia uma nova parceria com a International Diabetes Federation

PEQUIM e BRIDGEWATER, Nova Jersey, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa biofarmacêutica global, Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (doravante denominada Gan & Lee) (Xangai: 603087.SH), anunciou uma parceria colaborativa com a International Diabetes Federation (IDF) que busca apoiar os seus esforços globais na promoção do tratamento do diabetes e sua prevenção a nível mundial. Esta colaboração permitirá as oportunidades de apoio às iniciativas futuras, como a formação médica através da IDF School of Diabetes, bem como se tornar parceiros inaugurais no lançamento da plataforma IDF WeChat na China. Esta parceria também proporcionará a oportunidade de participar em iniciativas de defesa, como o World Diabetes Day e o Centenary of Insulin. "A colaboração da Gan & Lee com a IDF proporcionará uma oportunidade de apoiar as iniciativas globais de alcance e defesa para ajudar a melhorar a vida das pessoas afetadas pelo diabetes", afirmou Kai Du, CEO da Gan & Lee Pharmaceuticals e presidente da Gan & Lee USA Corporation.

O cuidado do diabetes é multidimensional devido às interações complexas entre os fatores ambientais, de estilo de vida, clínicos e genéticos. Essas complicações únicas, juntamente com o acesso continuado ao tratamento, formação e medicação, influenciam fortemente o curso clínico. De acordo com a última edição do IDF Diabetes Atlas, aproximadamente 463 milhões de adultos (20 a 79 anos) sofreram de diabetes em 2019 e estima-se que este número aumente para 700 milhões até 2045. Além disso, 1 em cada 2 pessoas que tiveram diabetes em 2019 não receberam o diagnóstico1. Gan & Lee conhece a importância de apoiar os recursos de formação on-line e as iniciativas de defesa para pessoas afetadas pelo diabetes. "A International Diabetes Federation tem o prazer de receber Gan & Lee como parceiro para apoiar nossas iniciativas de conscientização, defesa e formação mundiais. Em um ano que marca o centenário da descoberta da insulina, a ação coordenada e colaborativa para garantir cuidados e formação acessíveis e ininterruptos para cada uma das pessoas que sofrem de diabetes, independentemente de onde vivam ou de suas circunstâncias econômicas, é mais importante do que nunca" , declarou o professor Andrew Boulton, presidente da International Diabetes Federation.

Sobre a Gan & Lee

A Gan & Lee desenvolveu com sucesso a primeira insulina humana biosintética nacional da China. A empresa conta com cinco análogos recombinantes de insulina comercializados na China, incluindo injeção de glargina de longa ação (basalina®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin®), injeção de asparto de ação rápida (Rapilin™), injeção de lispro recombinante de zinco com protamina (25R) (Prandilin®25), injeção de asparto 30 (Rapilin™30), caneta injetora de insulina reutilizável (GanleePen™) e agulha descartável de caneta (Ganlee Fine™). Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

