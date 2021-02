Gan & Lee gibt neue Partnerschaft mit der International Diabetes Federation bekannt

PEKING und BRIDGEWATER, New Jersey, 23. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (nachfolgend bezeichnet als Gan & Lee) (Shanghai: 603087.SH), ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, hat eine Kooperationspartnerschaft mit der International Diabetes Federation (IDF) bekannt gegeben, die die weltweiten Bemühungen des Unternehmens zur Förderung der Versorgung und Prävention von Diabetes weltweit unterstützen soll. Diese Zusammenarbeit wird Möglichkeiten bieten, zukünftige Initiativen wie die medizinische Ausbildung an der IDF School of Diabetes zu unterstützen und die ersten Partner beim Start der WeChat-Plattform der IDF in China zu werden. Diese Partnerschaft wird des Weiteren die Möglichkeit bieten, an Initiativen zur Interessenvertretung wie dem Weltdiabetestag und dem 100. Jahrestag der Entdeckung von Insulin teilzunehmen. „Die Zusammenarbeit von Gan & Lee mit der IDF bietet die Möglichkeit, globale Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung zu unterstützen, um die Behandlung von Diabetes-Patienten zu verbessern", erklärte Kai Du, CEO von Gan & Lee Pharmaceuticals, Vorsitzender der Gan & Lee USA Corporation.

Die Diabetesversorgung ist aufgrund komplexer Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren wie Umwelt, Lebensstil, Klinik und Genetik mehrdimensional. Diese komplexen Zusammenhänge sowie der Zugang zu kontinuierlicher Pflege, Ausbildung und Medikamenten beeinflussen den klinischen Verlauf stark. Laut der neuesten Ausgabe des IDF Diabetes Atlas lebten 2019 rund 463 Millionen Erwachsene (20 - 79 Jahre) mit Diabetes, und diese Zahl wird bis 2045 voraussichtlich auf 700 Millionen ansteigen. Zudem wurde 2019 jeder zweite Diabetiker gar nicht diagnostiziert.1 Gan & Lee ist sich bewusst, wie wichtig es ist, Online-Bildungsressourcen und Interessenvertretungsinitiativen für Diabetes-Patienten zu unterstützen. „Die International Diabetes Federation freut sich, Gan & Lee als Partner zur Unterstützung unserer weltweiten Sensibilisierungs-, Interessenvertretungs- und Bildungsinitiativen begrüßen zu dürfen. Wir feiern dieses Jahr den 100. Jahrestag der Entdeckung von Insulin, und koordinierte und kollaborative Maßnahmen zur Gewährleistung einer erschwinglichen und ununterbrochenen Versorgung und Aufklärung für jeden Diabetes-Patienten, unabhängig vom Wohnort oder der wirtschaftlichen Situation, sind wichtiger denn je", erklärte Prof. Andrew Boulton, Präsident der International Diabetes Federation.

Informationen zu Gan & Lee

Gan & Lee hat erfolgreich das erste chinesische, biosynthetische menschliche Insulin entwickelt. Das Unternehmen hat fünf rekombinante Insulinanaloga in China vermarktet, darunter die langwirksame Glargin-Injektion (Basalin®), die schnell wirkende Lispro-Injektion (Prandilin®), die schnell wirkende Aspart-Injektion (Rapilin™) und die gemischte Protamin-Zink-Lispro-Injektion (25R) (Prandilin®25), die Aspart 30-Injektion (Rapilin™30), ein wiederverwendbarer Insulin-Injektionspen (GanleePen™) und eine Einwegstiftnadel (Ganlee Fine™). Wenden Sie sich unter [email protected] an uns.

Referenzen/Fußnoten

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9. Auflage 2019. https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133351_IDFATLAS9e-final-web.pdf

