Gan & Lee Pharmaceuticals começa nos EUA o primeiro estudo em seres humanos do medicamento em investigação, GZR18

PEQUIM e BRIDGEWATER, Nova Jersey, 11 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (doravante denominada Gan & Lee, código de ações: 603087.SH), tem o prazer de anunciar que o primeiro indivíduo recebeu a dose do medicamento experimental da empresa, o GZR18, em nosso estudo clínico de Fase I, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, sequencial, de dose ascendente única realizado nos EUA. O GZR18 é um agonista do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1RA) com potencial para tratar pacientes com diabetes tipo 2. Atualmente, o diabetes mellitus tipo 2 corresponde a aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes, enquanto um aumento de 46% no número de pessoas com diabetes é esperado globalmente até 20451. O peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) é um hormônio incretina responsável por muitos efeitos glicorreguladores, como o estímulo à secreção de insulina e a inibição do glucagon, quando a glicose no sangue está alta.1 Muitos desses efeitos glicorreguladores são frequentemente prejudicados em pacientes com diabetes tipo 23.

O objetivo primário deste estudo de Fase 1 é investigar a segurança e tolerabilidade do GZR18 em voluntários saudáveis. Além disso, o objetivo secundário é determinar os parâmetros farmacocinéticos do GZR18. "O início deste estudo clínico de Fase 1 do GZR18 em uma unidade dos EUA é um marco significativo para o nosso programa global de desenvolvimento clínico. Este estudo clínico demonstra o compromisso de longo prazo da Gan & Lee em fortalecer nosso pipeline em diabetes e outras áreas terapêuticas para beneficiar o paciente e a comunidade médica" , disse o Dr. Mike Hu, CEO e presidente da Gan & Lee Pharmaceuticals USA Corporation.

Sobre a Gan & Lee

A Gan & Lee Pharmaceuticals desenvolveu com sucesso a primeira insulina humana biossintética nacional da China. Atualmente, temos cinco análogos de insulina recombinante comercializados na China, incluindo a injeção de glargina de longa ação (Basalin®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin™), injeção de Asparte de ação rápida (Rapilin®), injeção de lispro recombinante de zinco com protamina (25R) (Prandilin™25), injeção de Asparte 30 (Rapilin®30) e uma injeção de insulina humana, a injeção de insulina humana com protamina (30R) (Similin®30). Temos dois dispositivos médicos aprovados na China, a caneta de injeção de insulina reutilizável (GanleePen)™ e a agulha de caneta descartável (GanleeFine®).

No futuro, a Gan & Lee se empenhará para alcançar uma cobertura abrangente na área de diagnóstico e tratamento do diabetes. A fim de alcançar nosso objetivo de se tornar uma empresa farmacêutica de classe mundial, também participaremos ativamente no desenvolvimento de novas entidades químicas e de tratamentos de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer e outras terapias. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

