Gan & Lee Pharmaceuticals empieza el primer ensayo clínico en Fase 1 para el fármaco anti-tumoral GLR2007

- Gan & Lee Pharmaceuticals empieza el primer ensayo clínico en Fase 1 en humanos para el nuevo fármaco anti-tumoral GLR2007

PEKÍN, China y BRIDGEWATER, Nueva Jersey, 31 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy es un día que supone un hito destacado para Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (de aquí en adelante, Gan & Lee, código de bolsa: 603087.SH), gracias al inicio del primer ensayo clínico en Fase 1 realizado en humanos para GLR2007, nuestro inhibidor de quinasa dependiente de ciclina inventado a nivel interno 4/6 (CDK4/6) como terapia potencial para los tumores sólidos avanzados. La actividad de CDK4/6 es una pieza central del ciclo celular, teniendo un papel principal en la ocurrencia y progresión de una variedad de tipos de cáncer.1 2 Es por ello que Gan & Lee considera a CDK4/6 como un agente de objetivo terapéutico atractivo. Este ensayo clínico en Fase 1 es un estudio multicentro de etiqueta abierta diseñado para establecer la seguridad, tolerabilidad y estrategia de dosis óptima de GLR2007 en pacientes con tumores sólidos avanzados. El doctor Lawrence Hill, consejero delegado de Gan & Lee US, explicó: "Basándose en los datos preclínicos esperanzadores y en la gran necesidad no cumplida, 3 GLR2007 es un prometedor nuevo compuesto investigacional que podría dirigirse potencialmente a la necesidad médica no cumplida para pacientes con tumores sólidos avanzados. Estamos emocionados al comenzar este ensayo clínico en Fase 1 (NCT04444427), y esperamos colaborar con los pacientes, cuidadores y comunidad médica para conseguir una diferencia importante para las personas que padecen cáncer".

Si quieres aprender más acerca de la información del estudio clínico de GLR2007, visita la página web:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04444427?term=glr2007&draw=2&rank=1

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee ha desarrollado con éxito la primera insulina humana biosintética nacional de China. En la actualidad, la compañía cuenta con cuatro análogos recombinantes de insulina, incluyendo la glargina de larga duración (Basalin®), lispro de actuación rápida (Prandilin®), inyección de lispro recombinante de zinc con mezcla de protamina (25R) (Prandilin®25) y asparto, además de bolígrafo pre-relleno y bolígrafo de insulina.

En un futuro, Gan & Lee busca conseguir una cobertura completa en el campo de la diagnosis y tratamiento de la diabetes. Avanzando para conseguir el objetivo de Gan & Lee de convertirse en una compañía farmacéutica de nivel mundial, también tomaremos parte activa en el desarrollo de nuevas entidades químicas para tratar varias formas de enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas, cáncer y otros productos terapéuticos.

