PEKIN et BRIDGEWATER, New Jersey, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (ci-après dénommée Gan & Lee, code boursier : 603087.SH), a le plaisir d'annoncer que le premier sujet a reçu une dose dans le cadre de notre étude clinique de phase I, en double aveugle, randomisée, contrôlée par placebo, séquentielle, à dose unique ascendante, aux États-Unis, pour le médicament expérimental de la société, le GZR18. Le GZR18 est un agoniste des récepteurs du glucagon-like peptide-1 (GLP-1RA) ayant le potentiel de traiter les patients atteints de diabète de type 2. Actuellement, le diabète sucré de type 2 représente environ 90 % de tous les cas de diabète, tandis qu'une augmentation de 46 % du nombre de personnes atteintes de diabète est prévue d'ici 2045, à l'échelle mondiale1. Le glucagon-like peptide-1 (GLP-1) est une hormone d'incrétine responsable de nombreux effets glucorégulatoires comme la stimulation de la sécrétion d'insuline et l'inhibition du glucagon, lorsque la glycémie est élevée2. Plusieurs de ces effets glucorégulateurs sont souvent altérés chez les patients atteints de diabète de type 23.

L'objectif principal de cette étude de phase 1 est d'étudier la sécurité et la tolérance du GZR18 chez des volontaires sains. En outre, l'objectif secondaire est de déterminer les paramètres pharmacocinétiques (PK) du GZR18. « Le début de cet essai clinique de phase 1 du GZR18 sur un site américain est une étape importante pour notre programme mondial de développement clinique. Cet essai démontre l'engagement à long terme de Gan & Lee à renforcer notre pipeline dans le domaine du diabète et dans d'autres domaines thérapeutiques au profit des patients et de la communauté médicale », a déclaré le Dr Mike Hu, directeur général et président de Gan & Lee Pharmaceuticals USA Corporation.

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals a mis au point la première insuline humaine biosynthétique provenant de Chine. Actuellement, cinq analogues de l'insuline recombinante sont commercialisés en Chine, notamment l'injection de glargine à action prolongée (Basalin®), l'injection de lispro à action rapide (Prandilin™), l'injection d'aspart à action rapide (Rapilin®), l'injection de lispro zinc protamine mixte (25R) (Prandilin®25), l'injection d'aspart 30 (Rapilin®30), et une injection d'insuline humaine - l'injection d'insuline humaine protamine mixte (30R) (Similin®30). Nous avons deux dispositifs médicaux approuvés en Chine, à savoir le stylo d'injection d'insuline réutilisable (GanleePen™) et le stylo aiguille jetable (GanleeFine®).

À l'avenir, Gan & Lee s'efforce d'obtenir une couverture complète dans le domaine du diagnostic et du traitement du diabète. Pour atteindre notre objectif de devenir une société pharmaceutique de classe mondiale, nous prendrons également une part active au développement de nouvelles entités chimiques et travaillerons sur le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, du cancer et d'autres thérapies. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] .

