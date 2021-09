Gan & Lee Pharmaceuticals präsentiert aktuelle Daten auf der 57. Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes

PEKING und BRIDGEWATER, New Jersey, 9. September 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (im Folgenden als Gan & Lee bezeichnet, Aktiencode: 603087.SH), freut sich, positive Daten aus fünf kürzlich veröffentlichten Abstracts zu präsentieren, die auf der 57. Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Form von kurzen mündlichen Diskussionen vorgestellt werden. Das Treffen wird virtuell vom 27. September bis zum 1. Oktober 2021 stattfinden.

Die folgenden neuen Daten werden am 30. September 2021, 11:45 - 13:15 MESZ, vorgestellt:

Das neue GLP-1-Analogon GZR18: eine präklinische Bewertung in Typ-2-Diabetes-Modellen

Phase-III-Bestätigungsstudie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit des vorgeschlagenen Biosimilars und des Referenzinsulins Aspart in Kombination mit Metformin bei Patienten mit Diabetes

Darüber hinaus werden am 30. September 2021, 11:45 - 13:15 Uhr MESZ, die neuesten Ergebnisse unserer klinischen Phase-I-Studien vorgestellt:

Vorgeschlagenes Biosimilar Insulin Aspart (GL-ASP) zeigt pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Bioäquivalenz zu in den USA zugelassenem und in der EU genehmigtem Insulin Aspart

zugelassenem und in der EU genehmigtem Insulin Aspart Vorgeschlagenes Biosimilar Insulin Lispro (GL-LIS) zeigt pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Bioäquivalenz zu in den USA und der EU zugelassenem Insulin Lispro

und der EU zugelassenem Insulin Lispro Vorgeschlagenes Biosimilar-Insulin Glargin (GL-GLA) zeigt pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Bioäquivalenz zu in den USA zugelassenem und in der EU zugelassenem Insulin Glargin

Die Daten, die auf der EASD-Jahrestagung vorgestellt werden, sind wichtige Meilensteine für die klinischen Entwicklungsprogramme bei Gan & Lee. Darüber hinaus zeigen die oben erwähnten Zusammenfassungen das Engagement von Gan & Lee bei der Bereitstellung von Lösungen für Patienten mit Diabetes. „Wir freuen uns, dass alle fünf Abstracts von der EASD veröffentlicht wurden, da wir weiterhin nach wissenschaftlichen Lösungen für die Diabetesversorgung suchen", sagte Michelle Mazuranic, Head of Global Medical Affairs. Die Präsentationsnummern für GZR18, GL-ASP (Phase III in China), GL-ASP (Phase I), GL-LIS und GL-GLA sind 463, 513, 510, 514 bzw. 511.

Informationen zu Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals hat das erste in China hergestellte biosynthetische Humaninsulin entwickelt. Derzeit haben wir fünf rekombinante Insulinanaloga in China vermarktet, darunter die langwirksame Glargin-Injektion (Basalin®), die schnellwirksame Lispro-Injektion (Prandilin™), die schnellwirksame Aspart-Injektion (Rapilin®), die gemischte Protamin-Zink-Lispro-Injektion (25R) (Prandilin™25), die Aspart 30-Injektion (Rapilin®30) und eine in China zugelassene Humaninsulin-Injektion - die gemischte Protamin-Humaninsulin-Injektion (30R) (Similin®30). Wir haben zwei zugelassene Medizinprodukte in China, nämlich einen wiederverwendbaren Insulininjektionspen (GanleePen) und eine Einweg-Pen-Nadel (GanleeFine®).

Für die Zukunft strebt Gan & Lee eine umfassende Abdeckung auf dem Gebiet der Diabetesdiagnose und -behandlung an. Um unserem Ziel, ein pharmazeutisches Unternehmen von Weltrang zu werden, näher zu kommen, werden wir uns auch aktiv an der Entwicklung neuer chemischer Wirkstoffe beteiligen und an der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und anderen Therapeutika arbeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an [email protected] .

