Gan & Lee Pharmaceuticals présentera des résultats de recherches récentes lors de la 57e réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète

BEIJING et BRIDGEWATER, New Jersey, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (Ci-après dénommée Gan & Lee, code boursier: 603087.SH), est ravi de présenter des données positives provenant de cinq exposés récents qui feront l'objet de courtes discussions orales lors de la 57e réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD). La réunion se tiendra virtuellement du 27 septembre au 1er octobre 2021.

Les données récentes suivantes seront présentées le 30 septembre 2021, de 11h45 à 13h15 CEST :

Novel GLP-1 analogue, GZR18 : une évaluation préclinique dans des modèles de diabète de type 2.

Étude de confirmation de phase 3 comparant l'efficacité et la sécurité du biosimilaire proposé et de l'insuline aspart de référence, associée à la metformine, chez des patients diabétiques.

En outre, les résultats récents de nos essais cliniques de phase 1 seront également présentés le 30 septembre 2021, de 11h45 à 13h15 CEST :

L'insuline aspart biosimilaire proposée (GL-ASP) présente une bioéquivalence pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) avec l'insuline aspart autorisée aux États-Unis et dans l'Union européenne.

L'insuline lispro biosimilaire proposée (GL-LIS) présente une bioéquivalence pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) avec l'insuline lispro autorisée aux États-Unis et dans l'Union européenne.

L'insuline glargine biosimilaire proposée (GL-GLA) présente une bioéquivalence pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) avec l'insuline glargine autorisée aux États-Unis et dans l'UE.

Les données qui seront présentées lors de la réunion annuelle de l'EASD constituent des étapes importantes pour les programmes de développement clinique de Gan & Lee. En outre, les résumés mentionnés ci-dessus démontrent l'engagement de Gan & Lee à fournir des solutions aux patients atteints de diabète. « Nous sommes heureux que les cinq résumés aient été publiés par l'EASD, car nous continuons à chercher des solutions scientifiques pour le traitement du diabète », a déclaré Michelle Mazuranic, responsable du Global Medical Affairs. Les numéros de présentation de GZR18, GL-ASP (phase 3 en Chine), GL-ASP (phase 1), GL-LIS et GL-GLA sont respectivement 463, 513, 510, 514 et 511.

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals a développé la première insuline humaine biosynthétique chinoise. Actuellement, nous avons cinq analogues de l'insuline recombinante commercialisés en Chine, notamment la glargine injectable à action prolongée (Basalin®), la lispro injectable à action rapide (Prandilin™), l'aspart injectable à action rapide (Rapilin®), l'injection de zinc protamine mixte lispro (25R) (Prandilin™25), l'injection d'aspart 30 (Rapilin®30), et une injection d'insuline humaine approuvée en Chine - l'injection d'insuline humaine protamine mixte (30R) (Similin®30). Nous avons deux dispositifs médicaux approuvés en Chine, à savoir le stylo d'injection d'insuline réutilisable (GanleePen), et le stylo aiguille jetable (GanleeFine®).

À l'avenir, Gan & Lee s'efforce d'obtenir une couverture complète dans le domaine du diagnostic et du traitement du diabète. En avançant pour atteindre notre objectif de devenir une société pharmaceutique de classe mondiale, nous prendrons également une part active dans le développement de nouvelles entités chimiques, et travaillerons sur le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, du cancer et d'autres thérapeutiques. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à [email protected] .

