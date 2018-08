GAN Integrity permet de gérer la conformité de manière encore plus précise et rapide grâce au nouveau module de Corporate Risk Management

La dernière version permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs risques aisément, assurant ainsi les bases d'une bonne conformité

PARIS, 30 août 2018 /PRNewswire/ -- GAN Integrity, le seul éditeur du marché fournissant aux entreprises une solution de pilotage de la conformité complètement intégrée, a annoncé aujourd'hui le lancement de son module de Corporate Risk Management. Ce module, qui s'intègre naturellement avec les autres modules de la plateforme, permet aux utilisateurs de prendre plus rapidement les décisions stratégiques, grâce à l'agrégation en temps réels de toutes les données de conformité. La solution permet aux entreprises d'adapter l'outil à la façon dont elles gèrent leurs risques, et ceci de façon dynamique. L'outil complète l'évaluation annuelle des risques et permet aux équipes en charge de la conformité de prendre les mesures adéquates plus rapidement.

Le module de Corporate Risk Management complète la plateforme de pilotage de la conformité de GAN, laquelle comprend des modules permettant de gérer la diffusion des procédures internes, les formations en ligne des salariés, la Due Diligence des tiers, le suivi des cadeaux et invitations, ainsi que la gestion des lanceurs d'alerte.

Grâce au module de Corporate Risk Management, les équipes impliquées dans la gestion de la conformité peuvent :

Identifier : cette solution conviviale permet aux utilisateurs de cartographier et de gérer facilement l'ensemble des risques de l'entreprise dans une solution unique, qui permet de superviser les contrôles en place et les plans d'action associés.

Évaluer : des informations détaillées sur des risques particuliers permettent aux utilisateurs de concevoir des grilles d'évaluation et des matrices de risque adaptées à l'entreprise.

Gérer : les utilisateurs passent de processus manuels chronophages et d'un fonctionnement en silos, à une solution simple et conviviale centralisant toutes les données d'évaluation des risques dans un outil simple à configurer.

Contrôler : le module suit en temps réel les risques grâce à une carte thermique permettant de réagir immédiatement aux évolutions importantes concernant les risques auxquels est exposée l'entreprise. Toutes les modifications et les actions sont sauvegardées.

Évoluer : le module met automatiquement à jour les risques en fonction des changements dans l'entreprise.

« Au fur et à mesure que l'entreprise se complexifie et se mondialise, il en va de même pour la gestion des risques et la mise conformité. Notre nouveau module offre une approche personnalisée s'adaptant aux processus de gestion des risques de n'importe quelle entreprise. Il permet aux équipes de conformité de se concentrer sur l'essentiel, grâce à une technologie leur permettant de gérer de façon proactive toute question de conformité qui se pose, à tout moment, n'importe où et n'importe quand. La gestion du risque d'une entreprise évoluant, la configuration de l'outil GAN fait de même, en permettant d'identifier, d'évaluer et de gérer l'ensemble des risques en temps réel. »

GAN Integrity, le seul éditeur du marché fournissant aux entreprises une solution de pilotage de la conformité complètement intégrée. La plateforme tout-en-un de GAN Integrity destinée aux équipes en charge de la conformité est la première de ce type, reliant tous les aspects d'un programme de conformité pour l'entreprise dans une seule solution, reposant sur le cloud. À l'heure actuelle, nombre des plus grandes marques mondiales font confiance au logiciel innovant de GAN pour les aider à mieux gérer leur conformité. Dirigée par une équipe d'experts de la technologie et de la conformité, GAN dispose de bureaux à Copenhague, Paris, Londres, New York et Dubaï. www.ganintegrity.com

