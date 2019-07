Ganapati exklusiver Produzent von Manny Pacquiao Slot Game

Der Fokus des Spiels auf den Kampf ist repräsentativ für den Kampf der lokalen Gemeinschaften für eine bessere Zukunft, den Pacquiao in seiner Rolle als Senator der Philippinen anstrebt. Seit er im Jahr 2016 in den philippinischen Senat gewählt wurde, hat er sich neben seiner langjährigen Rolle als "People's Champion" fest als führende Persönlichkeit in der Politik etabliert.

Diese Ankündigung fällt mit der Rückkehr von Manny Pacquiao in den Ring gegen Keith Thurman am 20. Juli in Las Vegas zusammen.

Juliet Adelstein, CEO der Ganapati Europe Holding und der Ganapati Malta, sagte:

"Diese Gelegenheit ist für uns äußerst spannend, da sie das beträchtliche Wachstum von Ganapati innerhalb der Branche darstellt. Wir freuen uns sehr, an diesem Projekt mit dem achtfachen Weltmeister Manny Pacquiao beteiligt zu sein - einem echten Superstar. Es ist wunderbar zu wissen, inwieweit Ganapati heute in der Branche anerkannt wird."

Hayato Terai, CLO von Ganapati PLC und Ganapati Malta, sagte:

"Manny Pacquiao besiegte in der Vergangenheit unzählige mächtige Spieler - er stellt sich seinen Gegnern unerschrocken, egal wir stark diese auch sein mögen. Diese mentale Stärke zeigt sich nicht nur in seiner Rolle als Pro-Boxer, sondern auch als Politiker und zukünftiger Führer der Philippinen.

Manny Pacquiao ist der erfolgreichste und angesehenste Athlet Asiens und ein unglaublich kompetenter und entschlossener Politiker. Es ist eine Ehre, sein offizielles Spiel produzieren zu dürfen."

