Ganapati PLC fait équipe avec Usain Bolt

En vue de la préparation pour le lancement du jeu, Bolt lui-même se joindra à Ganapati au plus grand événement du secteur de l'iGaming de cette année, l'ICE London qui se tiendra en février à l'ExCel de Londres. Le lancement du jeu plus tard dans l'année coïncidera avec le plus grand événement sportif du monde qui aura lieu à Tokyo.

Établi à l'origine au Japon, Ganapati s'est forgé une réputation au sein de l'industrie de l'iGaming avec le développement de contenu original pour casino en ligne, porté de façon unique à la fois depuis l'Europe et l'Asie. En mettant en œuvre de façon efficace un parrainage sportif stratégique et des ouvertures pour la marque, Ganapati se considère comme une marque de B2B (interentreprises) avec un esprit de B2C (de l'entreprise au consommateur).

La collaboration récente avec Bolt, de même que la production par la Société l'an dernier du jeu officiel Manny Pacquiao de machine à sous en ligne, mettent en lumière l'attachement de Ganapati à cette stratégie.

À propos de cette collaboration, Usain Bolt a fait ce commentaire : « 2020 va accueillir non seulement la plus grande compétition sportive du monde, mais encore une nouvelle collaboration excitante entre moi-même et Ganapati, le développeur d'iGaming. Je suis fier de faire équipe avec Ganapati pour créer mon tout premier jeu officiel de machine à sous en ligne — Le but de Ganapati de produire un contenu novateur et créatif s'adapte parfaitement bien avec ma marque, et rend ce partenariat tout à fait naturel pour moi. Ganapati et moi-même avons travaillé ensemble sur ceci depuis déjà quelque temps et j'ai hâte de partager avec vous tous le produit final. »

Juliet Adelstein, directrice d'exploitation chez Ganapati PLC a ajouté : « Ce partenariat entre Ganapati et Usain Bolt est immensément passionnant et il illustre bien comment nous avons pu grandir autant en si peu de temps. Usain a travaillé étroitement avec nous afin de créer ce jeu spécial et ni l'un ni l'autre ne pouvons attendre davantage la parution du jeu officiel Usain Bolt de machine à sous en ligne dans le courant de cette année. »

