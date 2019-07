Ganapati produzirá com exclusividade o jogo de caça-níqueis de Manny Pacquiao

Os fãs do boxe e os jogadores de jogos online poderão jogar o fantástico novo jogo de caça-níqueis que apresenta imagens de Pacquiao, inspiradas por seu famoso talento como boxeador. A negociação destacará as relações de longa data e apoio mútuo entre o Japão e as Filipinas, bem como recompensará a comunidade filipina local.

O foco do jogo na luta representa a luta das comunidades locais por um futuro mais brilhante, algo pelo qual Pacquiao se esforça em sua posição como senador das Filipinas. Eleito para o Senado das Filipinas em 2016, ele se estabeleceu firmemente como uma figura de liderança na política, juntamente com sua posição de longa data como 'O Campeão do Povo'. Este anúncio coincide com o retorno de Manny Pacquiao ao ringue contra Keith Thurman, em Las Vegas, no dia 20 de julho.

Juliet Adelstein, CEO da Ganapati Europe Holding e da Ganapati Malta, disse:

"Esta oportunidade é extremamente empolgante para nós, pois representa o considerável crescimento da Ganapati no setor. Estamos muito felizes por estarmos envolvidos neste projeto com o oito vezes campeão Manny Pacquiao – um verdadeiro superstar global. É maravilhoso conhecer a extensão do reconhecimento atual da Ganapati no setor".

Hayato Terai, diretor jurídico da Ganapati PLC e da Ganapati Malta, disse:

"Manny Pacquiao derrotou vários lutadores poderosos no passado – não importa o quanto seu oponente é forte, ele sempre os enfrenta de cabeça erguida e sem medo. Essa sua força mental pode ser observada não somente em sua função como boxeador profissional, mas também como político e futuro líder das Filipinas".

"Manny Pacquiao é o atleta mais bem-sucedido e respeitado da Ásia e um político incrivelmente competente e determinado. É uma honra poder produzir seu jogo oficial".

