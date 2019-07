Ganapati va produire en exclusivité le jeu de machines à sous Manny Pacquiao

Les fans de boxe et les iGamers peuvent jouer au nouveau jeu de machines à sous « knockout » qui sera illustré par des images de Pacquiao inspirées par son notoire talent de boxeur. L'accord mettra en évidence les relations de soutien mutuel que le Japon et les Philippines ont nouées depuis longtemps, tout en redistribuant à la communauté philippine locale.

L'accent que le jeu met sur les combats représente bien la lutte des communautés locales pour un avenir meilleur, et c'est justement ce que Manny Pacquiao s'efforce d'obtenir dans son rôle de sénateur aux Philippines. Élu au Sénat philippin en 2016, il s'est imposé comme une personnalité politique de premier plan, parallèlement au rôle de « champion du peuple » qu'il endosse depuis longtemps.

Cette annonce coïncide avec le retour sur le ring de Manny Pacquiao contre Keith Thurman, qui aura lieu à Las Vegas le 20 juillet.

Juliet Adelstein, PDG de Ganapati Europe Holding et de Ganapati Malta, a déclaré :

« Cette opportunité nous semble absolument passionnante car elle reflète la formidable croissance de Ganapati dans son secteur d'activité. Nous sommes très heureux de participer à ce projet avec l'octuple champion Manny Pacquiao, qui est une véritable superstar mondiale. C'est merveilleux de savoir à quel point Ganapati est désormais reconnue dans l'industrie. »

Hayato Terai, directeur juridique de Ganapati PLC et de Ganapati Malta, a déclaré :

« Manny Pacquiao a déjà battu un nombre incalculable de boxeurs puissants dans le passé. Peu importe la force de son adversaire, il les affronte toujours sans détour et sans crainte. Sa force mentale transparaît non seulement dans son rôle de boxeur professionnel, mais aussi dans sa vie d'homme politique et de futur dirigeant des Philippines.

Manny Pacquiao est le sportif le plus couronné de succès et le plus respecté d'Asie et c'est par ailleurs un homme politique incroyablement doué et déterminé. Nous sommes très heureux de pouvoir produire son jeu officiel. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/949076/Ganapati_Manny_Pacquiao.jpg

Contact:

sales@ganapati.com

Related Links

https://ganapati.com



SOURCE Ganapati PLC