Ganzhou promove em Hamburgo turismo na China

HAMBURGO, Alemanha, 20 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A prefeitura da Cidade de Ganzhou, na Província de Jiangxi, no sudeste da China, e o Comitê de Desenvolvimento do Turismo de Ganzhou realizaram um evento de promoção do turismo da cidade em Hamburgo, na Alemanha. Conhecida como a "Capital Mundial da Laranja" e uma cidade ecologicamente avançada, Ganzhou objetiva atrair mais turistas e estimular intercâmbios amigáveis com essa cidade portuária da Alemanha.

"Localizada na costa do Mar do Norte, Hamburgo é um portão de entrada da Alemanha para o mundo e uma cabeça de ponte para a cooperação sino-germânica para promover a Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative). Ganzhou, por sua vez, também é uma cidade importante na região do Cinturão e Rota e lançou seu serviço de trem para Hamburgo em 2017, abrindo um novo capítulo nos intercâmbios econômicos e comerciais entre as duas cidades", disse o vice-prefeito de Ganzhou, Guo Sufang.

"Espero que esse evento de promoção irá promover ainda mais a cooperação entre as duas cidades e os dois países no setor de turismo, de forma que os benefícios mútuos e o desenvolvimento comum sejam conseguidos", declarou Guo Sufang.

Estabelecida em 1973, a Associação da Amizade Hamburgo China é a mais antiga de sua espécie na cidade, de acordo com o diretor da associação, Dr. Jens-Christian Posselt. "Ganzhou e Hamburgo são ambas cidades ribeirinhas, com o Rio Ganjiang serpenteando por Ganzhou, enquanto Hamburgo é uma cidade portuária, conhecida como a "Cidade das Pontes", ele disse. Assim, ele trouxe um modelo de veleiro de Hamburgo, como presente para a população de Ganzhou. "Que esse veleiro carregue a amizade entre os povos de Ganzhou e Hamburgo e navegue grandes distâncias", ele acrescentou.

Uma cerimônia de licenciamento também foi realizada no evento de promoção. O diretor do Comitê de Desenvolvimento do Turismo de Ganzhou, Liu Wenyan, ofereceu licenças a agências de turismo alemãs, para que se qualificassem para oferecer serviços de turismo para a China. Os dois lados concordaram em pôr em prática uma sólida cooperação no desenvolvimento conjunto da rota turística de Ganzhou e divulgar melhor o turismo em Ganzhou.

Depois do evento de promoção, os participantes assistiram uma exibição de fotos, que destacam os recursos de Ganzhou como uma antiga base revolucionária chinesa, berço do povo Hakka, cidade da Dinastia Song na antiguidade, ao sul do Rio Yangtze, e uma cidade ecologicamente avançada.

