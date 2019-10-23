高端假发制造商Lustro Hair发布新的产品线

著名的100%人类头发产品供应商 Lustro Hair 通过推出最新产品线，加强其在假发行业中的地位。该高端假发制造商推出了高密度蕾丝假发和手编发束系列，旨在提升其已有的高品质标准。 Tweet this

Lustro 的高密度蕾丝非常薄，通风性能良好，这意味着它能够紧贴用户的皮肤，最大限度地遮盖用户的真实头皮。Lustro 的高密度蕾丝是正宗的瑞士蕾丝，由皇家蕾丝材料制成，这赋予其更轻、更软和更精美的感觉，同时显得比一般蕾丝要更加透明。这还能让 Lustro 的高密度蕾丝与皮肤难以区分开来，以更加完美的方式进行协调，帮助隐藏发际线。

Lustro 的首席品牌大使贾丝敏-沃尔斯(Jasmine Worlds)说："凭借这个新的产品线，我们能够为佩戴者带来奢华的假发体验。我个人尝试过新产品，其最为突出的优点是，蕾丝能够不让人看到明显的发结。"

高密度蕾丝产品线拥有以下产品优势：

透气性、舒适度和可持续性非常出色

易于安装

适合多种发型

采用纯瑞士蕾丝

与此同时，新的手编发束也拥有以下特征：

手工编织微发帘

更薄，但是更强韧，拥有完美的松软质地

凭借开发这些新产品，Lustro Hair 继续展现其对于在人类头发制作领域取得领先地位的承诺。该公司现在还在推进其关于改进假发制作技术的计划。

想要观看产品，或是了解天生具备透明度的 Lustro Hair 的详情，请访问 lustrohair.com 。

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Lustro Hair 简介

在 Lustro，我们努力帮助强化我们客户的自然之美 -- 这种美为他们所独有，而且值得他们为之庆贺。我们只想找出天然人类头发产品中的佼佼者，并借此让客户能够保持和改善他们的个人发型。我们认为发型和技术可以携手前进。我们的优质假发、卷发和接发在佩戴时，兼具舒适和时尚这两大特性。在一个以产品信誉不佳而闻名的行业中，我们坚持每次都全面地追求品质、一致性和透明度。请在 lustrohair.com 上找到今天的发型吧。

媒体联系人：

Mark Brinkerhoff

电话：+1-817-681-5739

电邮： contact@lustrohair.com

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