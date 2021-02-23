高露洁启动“甜美的微笑”儿童奖

参赛作品应包括最长可达两分钟的、展示和描述该计划的视频或幻灯片演示稿。所有参赛作品都需要学校或正规组织以签署形式表示支持。参赛作品还须通过高露洁“甜美的微笑”儿童奖网站https://bit.ly/colgatekidsawards进行提交。参赛作品也可通过YouTube视频网址提交。

高露洁全球公共卫生与科学事务 副总裁Gillian Barclay博士在宣布该奖项计划时表示：“通过儿童的眼光看待世界，会发现无限的机会来激发我们希望在这个世界上看到的变化。高露洁深知良好的口腔健康是美好未来的基石之一。我们正在招募可帮助儿童提高认识、鼓励朋友和家人保持牙齿和牙龈健康并追求零蛀牙未来的儿童。”

“甜美的微笑”儿童奖参赛作品提交截止日期为2021年3月19日。该计划的条款和条件以及其他信息均可在该奖项网站以及通过https://bit.ly/bska-rules-regulations获得。

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关于高露 洁棕榄

高露洁棕榄公司（Colgate-Palmolive Company）是一家充满爱心、不断创新的成长型公司，为人们、宠物和地球重塑更健康的未来。高露洁团队专注于口腔护理、个人护理、家庭护理和宠物营养，业务遍及200多个国家和地区；他们通过高露洁、Palmolive、elmex、meridol、Tom's of Maine、hello、Sorriso、Speed Stick、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sanex、Filorga、eltaMD、PCA Skin、Ajax、Axion、Faboloso、Soupline、Suavitel、以及Hill的科学饮食和处方饮食等品牌来开发和销售对社会至关重要的健康、卫生以及宠物营养产品。高露洁致力于提供强劲、一致的业务成果和卓越的股东回报，并为高露洁员工提供创新和包容的工作环境。高露洁通过以下举措来实现这一目标：在全球范围内开发和销售促进人们生活更加健康、更令人愉悦的产品，并在整个组织拥抱可持续性、多元化、公平、包容性以及社会责任战略。有关高露洁的全球业务、通过“甜美的微笑，光明的未来”计划改善儿童口腔健康以及公司如何构建微笑未来的更多信息，请访问www.colgatepalmolive.com。

关于高露 洁 “ 甜美的微笑，光明的未来 ” 计划

高露洁“甜美的微笑，光明的未来”计划（Bright Smiles，Bright Futures）设立于1991年，为服务不足地区1岁至12岁的儿童提供免费口腔健康教育、牙科检查和治疗推荐。通过其流动牙科车计划、屡获殊荣的学校口腔健康课程以及基层努力，BSBF计划已惠及全球80多个国家中超过130万名儿童。

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