Gap Inc. accélère sa transformation numérique avec Microsoft Cloud

« Alors que nous développons la valeur commerciale de notre activité dynamique ainsi que nos capacités en ligne et mobiles, il est essentiel de pouvoir adapter notre technologie dans un environnement sécurisé en vue de conforter cette croissance », a déclaré la directrice des systèmes d'information de Gap Inc., Sally Gilligan. « La plate-forme Microsoft Azure permet à nos équipes de fournir des fonctionnalités innovantes et personnalisées à nos clients, et ce grâce à une rapidité garantie par une maîtrise technologique approfondie de l'équipe de Microsoft », ajoute-t-elle.

Gap Inc. travaille coude à coude avec Microsoft pour migrer des centaines d'applications vers la plate-forme Azure, en misant sur une expérience transparente et personnalisée pour les clients qui effectuent leurs achats dans des magasins, en ligne et sur leur dispositif mobile. Dans un premier temps, la société est en train de transférer ses capacités d'inventaire, de magasins et de sites essentiels vers Azure pour mettre en œuvre un système informatique fiable, évolutif et rentable. Ces capacités essentielles prennent en charge un portefeuille de marques et de produits qui peuvent être achetés dans plus de 90 pays, à travers plusieurs canaux, dont plus de 3 100 magasins appartenant à la société. En utilisant les solutions de plate-forme en tant que service de Microsoft Azure, Gap Inc. est en train d'accélérer son délai de commercialisation de nouveaux services à la clientèle, offrant ainsi aux clients une plus grande flexibilité quant à l'endroit et la manière dont ces derniers souhaitent réaliser leurs achats. Le cloud de Microsoft Azure prend en charge le modèle DevOps de la société grâce auquel les ingénieurs et les équipes de gestion des produits développent, déploient et testent rapidement de nouvelles fonctionnalités.

En construisant et en centralisant sa plate-forme de données sur Azure, Gap Inc. peut désormais recourir à l'analytique avancée et à l'apprentissage automatique pour mieux cerner ses clients dans tous les segments et pour offrir un marchandisage, un marketing et des services personnalisés à toutes ses marques. La société utilise Microsoft Power BI pour permettre à davantage d'employés de Gap Inc. de visualiser et d'agir en fonction des informations reçues afin de créer la meilleure expérience client et faire progresser l'activité.

Gap Inc. est également en train de déployer des solutions Microsoft 365 pour fournir aux employés de l'ensemble de ses marques et dans tous leurs rôles des moyens plus puissants et plus créatifs de communiquer, de collaborer et de partager leurs idées conjointement.

« Gap Inc. s'est établie en tant que pionnier et leader mondial du commerce de détail depuis l'ouverture de son premier magasin à San Francisco en 1969 », a déclaré la directrice adjointe chargée du commerce de détail mondial et des biens de consommation chez Microsoft, Shelley Bransten. « Nous sommes ravis de collaborer avec eux pour moderniser davantage les applications de leurs clients et de leurs employés, convertir les données en dollars et créer de nouvelles applications et services performants qui stimulent la transformation numérique et placent les clients au cœur de leur activité », ajoute-t-elle.

À propos de Gap Inc.

Gap Inc. est un détaillant mondial de premier rang qui commercialise des vêtements, accessoires et produits de soins personnels pour hommes, femmes et enfants, sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Les ventes nettes de l'exercice 2017 ont atteint 15,9 milliards de dollars. Les produits de Gap Inc. sont commercialisés dans plus de 90 pays à travers le monde dans des magasins du groupe, des magasins affiliés et des sites de vente en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gapinc.com.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique pour ouvrir une nouvelle ère : celle du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu de la planète les moyens d'aller plus loin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/782242/Microsoft_Corp_Gap_Inc_Distro_Center.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/782241/Microsoft_Corp_Gap_Inc_Employees.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/782240/Microsoft_Corp_Sally_Gilligan_Rathi_Murthi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

Note aux rédacteurs : Pour obtenir plus d'informations, nouvelles et points de vue de Microsoft, veuillez visiter le Centre des actualités de Microsoft (Microsoft News Center) à l'adresse suivante : http://news.microsoft.com. Les liens Internet, les numéros de téléphone et les titres étaient corrects au moment de leur publication. Ils pourraient toutefois subir des modifications. Pour obtenir une aide supplémentaire, les journalistes et les analystes sont invités à contacter l'équipe de réponse rapide de Microsoft ou d'autres contacts appropriés figurant dans la liste suivante : http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.

Related Links

http://www.microsoft.com



SOURCE Microsoft Corp.