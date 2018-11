Gap Inc. acelera la transformación digital con Microsoft Cloud

REDMOND, Washington, 9 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El viernes, Gap Inc. (NYSE: GPS) anunció que constituyó una alianza estratégica con Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) para impulsar sus estrategias de transformación digital y seguir creando experiencias del cliente nuevas en todas las marcas, incluidas Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Hill City e Intermix. Gap Inc., que tiene a Microsoft como su principal proveedor en la nube, se centra en la innovación, velocidad y flexibilidad de la tecnología, usando Microsoft Azure y Microsoft 365 para implementar nuevas capacidades de negocios y trabajar de manera más eficiente en toda la organización.