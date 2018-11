Gap Inc. zrýchľuje digitálnu transformáciu pomocou cloudu od Microsoftu

Gap Inc. úzko spolupracuje s Microsoftom pri migrácii stoviek aplikácií do prostredia Azure, aby zákazníkom zabezpečil hladkú a personalizovanú zákaznícku skúsenosť pri nakupovaní v obchodoch, cez internet alebo cez mobilný telefón. V prvom rade spoločnosť do prostredia Azure presúva svoje kľúčové zásoby, obchody a funkcionality kvôli zaisteniu dôveryhodného, škálovateľného a nákladovo úsporného systému. Tieto kľúčové funkcie podporujú portfólio značiek a produktov, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie vo viac ako 90 krajinách prostredníctvom viacerých kanálov, vrátane viac ako 3 100 obchodov prevádzkových samotnou spoločnosťou. Microsoft Azure funguje na báze platformy ako služby a pre spoločnosť Gap Inc. je cenný najmä preto, lebo dokáže skrátiť čas do uvedenia na trh. Týka sa to nových služieb zákazníkom a zvýšenia flexibility pri rozhodovaní o tom, kde a akým spôsobom budú zákazníci nakupovať. Cloud Microsoft Azure podporuje DevOps model spoločnosti, prostredníctvom ktorého dokážu inžinieri a tím produktového manažmentu rýchlo vyvinúť, nasadiť a otestovať každú novú funkciu.

Vybudovaním a centralizovaním dátovej platformy cez Azure môže dnes spoločnosť Gap Inc. aplikovať vyspelú analytiku a strojové učenie, ak potrebuje získať komplexný obraz o svojich zákazníkoch cez množstvo kanálov a tiež zabezpečovať personalizovaný marketing, propagáciu a služby pre všetky značky vo vlastnom portfóliu. Spoločnosť využíva systém Microsoft Power BI, pomocou ktorého si môžu zamestnanci Gap Inc. vizualizovať informácie a reagovať na vzniknutú situáciu tak, aby bol zákazník čo najspokojnejší, čo v konečnom dôsledku zvyšuje zisky spoločnosti.

Gap Inc. nasadzuje aj riešenia programu Microsoft 365, ktoré zamestnancom v jednotlivých pobočkách v rôznych funkciách sprístupnia výkonnejšie a kreatívnejšie spôsoby komunikácie, spolupráce a zdieľania.

„Gap Inc. je celosvetovým priekopníkom a lídrom v maloobchode od momentu, kedy otvoril svoj prvý obchod v San Franciscu v roku 1969," povedala Shelley Branstenová, korporátna viceprezidentka globálneho maloobchodu a spotrebiteľského tovaru v spoločnosti Microsoft. „Sme veľmi radi, že sa stávame partnermi a vďaka tomu budeme môcť modernizovať zákaznícke aj zamestnanecké aplikácie, meniť dáta na doláre budovať robustné nové aplikácie a služby v ére digitálnej transformácie, ktorá sa sústredí v prvom rade na pohodlie a spokojnosť zákazníkov."

